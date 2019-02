Un spectacle marqué par la controverse

Colin Kaepernick n’a pas joué dans la NFL depuis le 1er janvier 2017, mais l’ombre du controversé ex-quart-arrière des 49ers de San Francisco plane lourdement sur le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, qui sera l’affaire de Maroon 5, dimanche, au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta.

On peut même affirmer sans se tromper que jamais un artiste n’a dû affronter autant de critiques avant de se produire dans ce qui, avant cette année, était pourtant la scène la plus convoitée des plus grandes stars de l’industrie musicale.

En cause, le traitement réservé par la toute puissante NFL à Kaepernick, sans emploi depuis deux ans parce qu’il s’est agenouillé durant l’hymne national en guise de protestation contre les injustices raciales qui perdurent aux États-Unis.

Solidaires de Kaepernick, Rihanna et Cardi B auraient refusé l’offre de chanter à la mi-temps. La ligue s’est finalement tournée vers Maroon 5, qui montera sur scène dimanche soir malgré une pétition signée par plus de 100 000 personnes implorant le groupe de boycotter le spectacle.

Des voix entendues

L’affaire est à ce point délicate que Maroon 5 a annulé sa participation à la traditionnelle conférence de presse de l’artiste de la mi-temps, qui devait avoir lieu jeudi.

Le chanteur Adam Levine a fini par prendre la parole dans une entrevue accordée à Entertainment Tonight. Après avoir déclaré qu’il avait longuement réfléchi et qu’il avait consulté plusieurs personnes avant d’accepter l’offre de la NFL, il a indiqué que le groupe souhaitait « mettre la controverse derrière [lui] et s’exprimer par le biais de [sa] musique ».

Le groupe a posé des gestes pour démontrer sa bonne volonté. Il a notamment fait un don de 500 000 $, avec le soutien de sa maison de disque et de la NFL, à l’organisme Big Brothers Big Sisters of America.

Levine a aussi promis que la voix des gens de couleur et des opprimés sera entendue durant la performance de Maroon 5.

Est-ce que Jagger y sera ?

Par contre, le contenu du spectacle demeure top secret, à part la présence des rappeurs Big Boi, qui est originaire d’Atlanta, et Travis Scott. « Il n’y aura jamais eu autant de hip-hop au Super Bowl », a dit Adam Levine.

La présence d’autres invités spéciaux reste aussi un mystère. Plusieurs fans souhaitent que Mick Jagger se pointe sur scène pour chanter Moves Like Jagger avec Maroon 5.

La présence de Christina Aguilera, qui chante sur le mégasuccès de la formation californienne, apparaît plus probable.

Par ailleurs, c’est Gladys Knight, récipiendaire de sept Grammy Awards, qui interprétera l’hymne national américain.