Une dynastie qu’on ne reverra plus

ATLANTA | Neuf présences au Super Bowl, cinq titres de champions, 13 finales de conférence, 16 titres de division et surtout, deux insatiables assoiffés de victoires en Bill Belichick et Tom Brady. Depuis 2001, les Patriots s’imposent comme jamais une équipe ne l’avait fait avant eux dans la NFL. Et comme personne ne le fera après eux, de l’avis de plusieurs anciens joueurs et entraîneurs consultés cette semaine.

Même si les Patriots ont mordu la poussière à trois reprises au Super Bowl durant l’ère Brady-Belichick, voilà maintenant 18 saisons qu’ils sont bien établis parmi les plus sérieux prétendants au trône, année après année.

La première grande dynastie de l’époque du Super Bowl revient aux Packers, qui ont remporté six championnats (dont deux Super Bowl) en huit ans. Cette période faste de 1960 à 1967 a toutefois été suivie de 25 ans de misère.

De 1972 à 1979, les Steelers ont aussi dominé leur époque avec quatre conquêtes, mais ont mis ensuite 15 ans avant de retourner au Super Bowl.

Les 49ers ont pris le relais avec une longue et prolifique période de succès, avec cinq championnats entre 1981 et 1994. La sécheresse a ensuite été longue. Les années 1990 ont été celles des Cowboys avec trois titres en quatre ans, mais c’est le néant depuis.

Photo d’archives, AFP

La morale de l’histoire, c’est que la longévité surréaliste du règne actuel des Patriots dépasse l’entendement.

« Quand j’étais enfant, je rêvais d’atteindre la NFL et de jouer dans cinq Super Bowl, parce qu’aucun quart-arrière n’avait joué plus de quatre fois dans ce match. Ils en sont à neuf ! Tom a dit qu’il ne prendra pas sa retraite et il pourrait même se rendre à 10 ou plus. C’est inimaginable », s’est extasié l’ancien quart-arrière des Rams, Kurt Warner.

Vers la fin ?

Toute la semaine à Atlanta, les représentants de la vieille garde, devenus analystes depuis, et qui ont été rencontrés par Le Journal, semblent par ailleurs croire que la dynastie ne tire pas à sa fin.

« C’est drôle à quel point tout le monde attend le déclin de cette franchise. Nous ferions mieux de célébrer le brio de Brady et Belichick. Je pense que c’est bon pour la ligue. Il me semble que tout le monde aimait les Lakers quand ils dominaient au basketball. Même chose pour les Bulls ! Pourquoi c’est différent avec les Patriots ? » s’est questionné l’ancien porteur des Broncos, Terrell Davis.

Mariage fructueux

La saison dernière, les premiers bruits ont émané publiquement voulant que la relation entre Bill Belichick et Tom Brady soit devenue quelque peu toxique. Un an plus tard, l’ex-entraîneur-chef des Steelers Bill Cowher, toujours bien branché dans les hautes sphères du circuit, rigole de cette perception.

« Ces deux-là se parlent constamment et s’alimentent de nouvelles idées tous les jours. Contrairement à d’autres tandems entraîneur et quart-arrière, la communication est constante.

« C’est drôle, les gens de l’extérieur passent leur temps à se demander s’ils sont de grands amis. Qu’est-ce que ça change ? Ils sont ensemble depuis 19 ans et, peu importe leur relation, ils continuent de connaître du succès. Qui peut prétendre que dans un mariage aussi long, il n’y a pas des hauts et des bas ? » a dit celui qui était reconnu pour son tempérament fougueux.

De son côté, l’ancien secondeur Willie McGinest montre un biais évident, après avoir porté les couleurs des Patriots de 1994 à 2005. N’empêche que, selon lui, l’écrasante domination des Patriots transcende même le football.

« On doit parler des Patriots comme étant non seulement la plus grande dynastie dans l’histoire du football, mais dans l’histoire du sport au grand complet. On ne reverra jamais quelque chose comme ça. Les gens n’en peuvent plus ? Je m’en fous ! Ils devraient plutôt apprécier le fait que l’histoire s’écrit sous leurs yeux », a-t-il plaidé.