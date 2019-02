Une nouvelle saison pour Like-moi!

Grande favorite des millénaux, la populaire série Like-moi! revête de nouveaux costumes et emprunte un vocabulaire plus engagé pour sa quatrième saison.

Déjà trois ans que l’auteur et scénariste Marc Brunet extrapole, dans une forme d’humour absurde, la quête existentielle de la génération Y, obsédée par les relations affectives, les réseaux sociaux et les apparences.

« On a fait le tour des sujets comme le dating sur Internet, explique M. Brunet. Pour la quatrième saison, on continue d’explorer les préoccupations de cette génération-là, mais en abordant des thèmes plus sociaux, comme l’environnement et la politique ».

« C’est la trajectoire naturelle, ajoute la comédienne Karine Gonthier-Hyndman. On sent dans cette nouvelle saison que Marc Brunet veut se positionner, on est un peu moins dans la blague et un peu plus dans la réflexion ».

L’idée de diriger son attention vers des textes plus engagés socialement lui est, entre autres, venue après la diffusion du sketch Je ne suis pas raciste, devenu viral sur les réseaux sociaux. On y retrouve deux couples, assis dans un restaurant, qui discutent des dangers d’utiliser une phrase qui débute par : « je ne suis pas raciste ». Évidemment, la scène, tout comme les personnages, est exagérée.

« J’ai réalisé qu’il existe une dichotomie entre les valeurs des gens et leurs gestes. Par exemple, on sait ce qui est bon pour l’environnement, mais on ne le fait pas toujours. C’est ça que j’exploite », raconte Marc Brunet.

Rire avec les Y

Même à 55 ans, le scénariste réussit drôlement à mettre le doigt sur les grands concepts qui touchent et amusent les jeunes, âgés de moins de 35 ans. Son secret? Il les observe, sans jugement.

Aucune recherche ou lecture exhaustive n’est nécessaire. Celui à qui l’on doit aussi les succès de l’émission Les bobos, 3600 secondes d'extase et Le coeur a ses raisons puise ses idées de conversations ou de gestes qu’il entend ou voit autour de lui. Le regard qu’il pose sur les Y est empreint de bienveillance et de respect. Il ne rit pas d’eux, il rit avec eux.

« Je ne voulais que ce soit le show d’un gars de 55 ans qui jette un coup d’œil sur cette génération-là, mais plutôt que ça ait l’air d’un show qui avait été écrit et pensé par cette génération-là », raconte-t-il.

« Marc Brunet agit comme un miroir. Les jeunes se reconnaissent dans les différents personnages et les situations et ça fait du bien de rire de ses failles, de ses choix parfois douteux, de ses désirs irrationnels, de ses contradictions », reconnaît la comédienne Sonia Cordeau.

Les drôles de comédiens

Comme courroie de transmission, Marc Brunet et son équipe ont minutieusement choisi neuf comédiens et humoristes. La riche distribution est composée d’un noyau, dont font partis depuis le tout début Marie-Soleil Dion, Karine Gonthier-Hyndman, Guillaume Lambert, Philippe-Audrey Larrue St-Jacques, Katherine Levac et Florence Longpré. Au fil des ans se sont greffés Sonia Cordeau, Yannick De Martino et, tout récemment, Mehdi Bousaidan.

Les nouveaux personnages sont, le plus souvent, créés durant les tournages, en fonction de la personnalité des comédiens et de la chimie qui se développe entre eux. Marc Brunet n’écrit les scénarios qu’à la toute dernière minute. Ça donne à toute l’équipe une grande liberté pour enlever, ajouter ou changer une scène. Au total, chaque saison est composée de 100 sketchs.

Parfois, des scènes qui n’avaient rien d’extraordinaire sur papier se relèvent être de véritables succès. Ç’a été le cas avec le numéro qui met en vedette une réalisatrice porn star, nommée Caresse Dubois. Dans la quatrième saison, on la retrouve alors qu’elle cherche à recruter des minorités visibles pour ses films pornos.

« Je pense sincèrement que Karine Gonthier-Hyndman offre une grande performance dans le rôle de Caresse Dubois, mais en plus il traite d’un sujet sensible avec beaucoup d’humour. J’ai vécu beaucoup de fous rires depuis quatre ans, mais jamais autant que dans ce sketch », raconte l’humoriste Philippe-Audrey Larrue St-Jacques.

La série qui était jusqu’alors présentée à Télé-Québec sera aussi disponible sur le Club Illico dès le 14 février. Devenue un incontournable, tant sur le web qu’à la télé, elle a été adaptée en France et en Allemagne. Portée par les neuf comédiens et humoristes, l’émission s’est valu plusieurs distinctions, dont un Olivier pour Comédie télé de l’année.

La quatrième saison arrive avec son lot de nouveautés, mais promet de revenir avec les incontournables, dont Caresse Dubois et Gaby Gravel – pour ne nommer qu’eux.

Coup d’œil sur les coups de cœur des comédiens.

Coup de cœur de Karine Gonthier-Hyndman

« Yannick De Martino et moi ont interprètent un couple qui se laisse. Il y un gars qui appelle sa copine pour la quitter par Skype, mais tout au long de la conversation, celle-ci est prise avec les émoticons qui transforment le visage en chat, en chien ou en sorcière. C’est hilarant parce que c’est très à l’image de notre utilisation des réseaux sociaux ».

Coup de cœur de Yannick de Martino

« C’est l’histoire d’un couple qui est perdu en forêt. Lors d'un bulletin de nouvelles, au ton assez sérieux, on voit des photos complètement ridicules des disparus. Je ne savais pas avant de voir le résultat que ça me ferait autant rire, mais je crois que je vais pouvoir regarder ce sketch plusieurs fois par semaine jusqu'à la fin de ma vie ».

Coup de cœur de Katherine Levac

« C’est le personnage d’Elliot, joué par Yannick De Martino. On le retrouvé en train de faire des entrevues sur un tapis rouge. On ne sait pas trop s'il est animateur, Youtubeur, ou influenceur, ce qui rend la chose très drôle ».

Coup de cœur de Guillaume Lambert

« J’ai un gros coup de coeur pour le nouveau duo de Maya et Orion, joués par Katherine et moi, qui animons une émission de cuisine zen. Mon personnage est incapable de dire le nom de la recette et ça dégénère. J’ai la chance de jouer aussi un très mauvais animateur d’une émission sur l’environnement qui s’appelle « Envie-ronnement » : du grand Marc Brunet ».

Coup de cœur de Sonia Cordeau

« Ce sont les sketchs « Bouteille de rosé » et « Potluck ». Yannick et moi faisions un couple qui, de façon très maladroitement, fait semblant d’adorer recevoir un rosé en cadeau et participer à un potluck. On sent bien qu’ils détestent ça. Le niveau de jeu était vraiment jouissif à faire, car ce sont des répliques savoureuses. Yannick s’est avéré être un merveilleux partenaire de jeu ».