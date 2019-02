Webster: un nouvel album

Aly Ndiaye, mieux connu sous le nom de Webster, lance un tout nouvel album, Webster & Five for Trio. Toujours engagé, dénonçant le racisme, le sexisme, l’islamophobie et d’autres propos entendus sur la place publique, le rappeur a choisi de donner une sonorité plus jazz à sa musique en s’associant avec le groupe Five for trio. Au terme de deux années de travail, il est heureux de nous présenter un album à la fois percutant, mais aussi optimiste. Le lancement officiel à Québec aura lieu le 7 février et l’album sera disponible en magasin et sur toutes les plateformes numériques le 8 février. Voyez le reportage, samedi. On peut en savoir plus sur l’artiste et obtenir un avant-goût de son nouvel opus à websterls.com.

Photo courtoisie, websterls.com