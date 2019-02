Le Centre CASA lance aujourd’hui son 1er Défi Zéro alcool en février, une campagne de 28 jours visant à recueillir des fonds pour prévenir et traiter la dépendance chez les adultes dans la grande région de Québec.

Vous pouvez relever le défi seul ou en équipe. Il suffit de vous inscrire au coût de 28 $ et vous vous engagez à ne pas consommer d’alcool pendant les 28 jours du mois de février. Vous pouvez également vous inscrire comme membre d’une équipe. Chaque participant peut aussi inviter ses proches, amis, collègues et connaissances à l’appuyer financièrement en donnant un montant minimum de 1 $ par jour d’abstinence. Pourquoi février et ses 28 jours ? Parce que c’est la durée typique d’une thérapie au Centre CASA. L’inscription se fait en se rendant au : www.fondationcasa.org.

Jeux du Québec

Photo courtoisie

La 54e Finale des Jeux du Québec – Québec 2019, qui se tiendra du 1er au 9 mars dans la capitale, rassemblera plus de 4700 athlètes, entraîneurs, officiels et accompagnateurs, et présentera une programmation regroupant 22 sports de compétition. Le Centre des congrès de Québec se métamorphosera en un immense « Village des athlètes » alors que plusieurs salles seront transformées en dortoirs et 50 douches seront construites pour accommoder les athlètes et entraîneurs qui n’ont pas accès à des vestiaires sur les sites de compétition. C’est plus de 2500 bénévoles que le Comité organisateur doit recruter pour assurer le succès de l’événement. Pour s’inscrire comme bénévole ou pour obtenir de l’information sur la programmation : quebec2019.jeuxduquebec.com. De gauche à droite : P.-Michel Bouchard et Serge Ferland, coprésident du Comité organisateur ; les athlètes ambassadeurs, Cendrine Browne (skieuse de fond) et Éric Martel-Bahoeli (boxeur professionnel) ; Steeve Verret, membre du Comité exécutif de la Ville de Québec responsable des grands événements sportifs, et Martial de Rome, DG du Comité organisateur de la 54e Finale des Jeux du Québec.

Restaurant du Monastère

Photo courtoisie

Le Restaurant du Monastère des Augustines, sur la rue des Remparts à Québec, propose, en ce début d’année 2019, une nouvelle formule pour son service du soir qui mise à la fois sur une expérience sensorielle et sur la découverte des produits des terres nordiques toujours apprêtés d’une façon originale. La nouvelle approche vous permet de déguster plusieurs mets en une seule soirée et d’ainsi découvrir de nouvelles saveurs tout aussi surprenantes les unes que les autres. « Ce sont des plats originaux composés d’aliments du Québec, ou d’ailleurs au Canada, qui sont offerts en six services », nous dit Christophe Perny (photo), directeur de la restauration au Restaurant du Monastère. Renseignements : monastere.ca.

Les Oeuvres Jean Lafrance

Photo courtoisie

Jasmin Gilbert (photo de gauche), chargé de projets chez Ameublements Tanguay, a décidé de s’impliquer davantage au sein des Oeuvres Jean Lafrance, en acceptant la présidence du conseil d’administration. Il soutiendra évidemment l’abbé Jean Lafrance (photo de droite) qui s’occupera de la direction générale. Depuis plus de 20 ans, c’est dans un contexte familial et à travers un plan de vie précis (étude, sport, voyage humanitaire, etc.) que les Oeuvres Jean Lafrance permettent à des jeunes de progresser, tant du côté personnel que social, tout en recevant tous les outils nécessaires pour devenir de jeunes citoyens autonomes, responsables, actifs et engagés. Depuis 1998, les Oeuvres Jean Lafrance ont aidé plus de 850 garçons en difficulté.

Anniversaires

Photo courtoisie

Lisa Marie Presley (photo), la fille du King (Elvis Presley), 51 ans... Philippe Falardeau, réalisateur et scénariste québécois (Monsieur Lazhar), 51 ans... Marie-Chantal Perron, comédienne (Unité 9) et actrice, 52 ans... Princesse Stéphanie de Monaco, 54 ans... Mario Pelchat, chanteur et producteur québécois, 55 ans.

Disparus

Photo courtoisie

1er février 2018. Lennox Charles (photo avec son fils), 77 ans, le père de l’artiste Gregory Charles... 2018. Dennis Edwards, 74 ans, un ancien membre du groupe The Temptations... 2016. Murray Louis, 89 ans, chorégraphe américain... 2013. Jean Faucher, 88 ans, réalisateur et metteur en scène québécois... 2012. Angelo Dundee, 90 ans, figure de la boxe... 2009. Camille Brind’Amour, 88 ans, un des grands bénévoles du hockey amateur... 2008. Claude Roberge, 69 ans, fondateur de Ferti-Sol Plus... 1991. Phil Watson, 78 ans, entraîneur de hockey (As de Québec)... 1988. Heather O’Rourke, 12 ans, fillette dans le film Poltergeist... 1966. Buster Keaton, 70 ans, acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain.