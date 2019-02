POULIOT, S. Jacqueline, CND

(S.S. Yvonne-Marie)



À l'Accueil Marguerite-Bourgeoys, le 28 janvier 2019, à l'âge de 93 ans dont 69 ans de vie religieuse à la Congrégation de Notre-Dame, est décédée sœur Jacqueline Pouliot. Elle était la fille de feu monsieur Eugène Pouliot et de feu madame Yvonne Garneau de la paroisse Saint-Michel-Archange, Québec.Outre les membres de sa communauté, y compris les associées de la CND, soeur Jacqueline laisse dans le deuil plusieurs neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces, cousins et cousines. Soeur Jacqueline est allée rejoindre dans la maison du Père ses sœurs: Rita (feu Gaston Lavallée, feu Jean-Marie Poulin), Madeleine (feu Laval Giroux, feu Henri Thivierge), Jeanne d'Arc, CND, Marguerite, S.M.N.D.A.; ses frères: Gaston (feu Germaine Tremblay), Lucien (feu Lorette), Albert et Henri. Les membres de la Congrégation de Notre-Dame, les parents et ami(e)s recevront les condoléancesà compter de 11 h suivi de brèves prières et hommages à 13 h.suivi de l'inhumation au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Les religieuses remercient sincèrement les prêtres desservant l'Accueil Marguerite-Bourgeoys pour leur assiduité à offrir l'Eucharistie quotidienne, le personnel des services auxiliaires ainsi que le personnel soignant pour la qualité du respect de la personne et les très bons soins prodigués avec affection et tendresse.