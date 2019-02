JONCAS, Denis



À l'IUSMQ (Robert-Giffard), Québec, le 28 janvier 2019, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Denis Joncas, fils de feu dame Marie-Jeanne Caron et de feu monsieur Gaston Joncas. Né à Québec, le 17 janvier 1953, il demeurait dans l'arrondissement Beauport.où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 9h30. Le corps sera porté en terre au cimetière de Beauport au printemps 2019. Monsieur Joncas laisse dans le deuil ses frères, sœurs et belles-soeurs: Jean (Lucile Thomassin), Guy, Lise, Claude (Sandrine Cavallero), Réal (Sonia Turcotte), Robert, Suzanne; ses neveux et nièces: Kevin Joncas (Marie-Ève Collin), Patrick Durand, Martin Joncas, Valérie Durand, Mathieu Joncas (Laury Dumas), Simon Joncas (Gabrielle Pelletier); ses petits-neveux et petites- nièces: Maryalie, Lexon, Matt, Billy, Mathis, Logan, Charlotte, Ethan, Victoria; son oncle Raynald Joncas; sa tante Émilienne Girard-Caron ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'IUSMQ de même que son médecin le Dr Michel Robitaille pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec, Site: www.pq.poumon.ca, Tél.: 1-800-295-8111. Les funérailles sont sous la direction de