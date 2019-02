NADON, Robert



À l'Unité de soins palliatifs Myosotis de Sorel-Tracy, le 30 janvier 2019 est décédé à l'âge de 66 ans M. Robert Nadon, conjoint de Danielle Guillemette et demerant à Sorel-Tracy. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Danielle, sa belle-fille Pascale Crevier et son conjoint Raynald Jr Desaulniers, sa grande amie Marie-Claude Ruel ainsi que d'autres parents et amis. Selon ses volontés, M. Nadon a été incinéré et aucune cérémonie n'aura lieu. Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée spéciale pour lui. Votre sympathie peut se manifester par un don fait en sa mémoire au CHSLD Pierre-de-Saurel (Unité Myosotis).