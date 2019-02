FORTIN, Lucienne Roy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 janvier 2019, à l'âge de 94 ans et 5 mois est décédée madame Lucienne Roy, épouse de feu Lionel Fortin, fille de feu Alphonse Roy et de feu Zélia Théberge. Elle demeurait à Saint-Damien, autrefois de Buckland de Bellechasse.La famille recevra les condoléances auà compter de 9 h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Anne-Marie (Robert Bergeron), André (Johanne Leblanc), Gérard (Aline Pelchat), Jean-Guy, Rose- Hélène (feu Adélard Bisson) et Philippe (Aline Métivier); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Roy et Fortin. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Saint-Joseph de l'Espérance 65, route St-Gérard Saint-Damien (Québec) G0R 2Y0. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire