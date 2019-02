Alexandre Dagobert opte pour l’Université Laval

Alexandre Dagobert poursuivra sa carrière avec le Rouge et Or de l’Université Laval.

En visite mercredi au PEPS, en compagnie de sa mère, le porteur de ballon des Spartiates du Vieux Montréal a fait connaître sa décision le lendemain.

« L’aspect académique est la raison première pour laquelle j’ai opté pour le Rouge et Or, a expliqué Dagobert. L’intérêt pour compétitionner, les entraîneurs et les stages sont d’autres facteurs qui expliquent ma décision. J’ai été super impressionné par ma visite. »

Au final, Dagobert a tranché entre le Rouge et Or et les Ravens de Carleton. Il a aussi été reçu en visite par les Carabins de l’Université de Montréal, le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke et les Redmen de McGill. « Ce fut une décision difficile parce que plusieurs équipes m’offraient un poste de partant dès ma première saison, mais j’ai trouvé plus important de prioriser mon développement à long terme, a-t-il raconté. La compétition va me permettre de me pousser encore plus. Je n’ai pas choisi le chemin le plus facile. Pendant un moment, les Carabins étaient mon choix numéro un, mais j’ai changé d’idée après réflexion. »

« Il y a six porteurs et je ne m’attends pas à être partant à ma première saison, d’ajouter Dagobert, mais je suis prêt à compétitionner et j’ai confiance en mes habiletés. Je suis un gars physique qui brise des plaqués et je travaille ma vitesse. J’ai joué beaucoup sur les unités spéciales avec les Spartiates et je pense que j’aurai une chance de me faire valoir. Je serai prêt quand l’opportunité se présentera. »

Au troisième rang

Dagobert devient le premier joueur depuis 2015 et un certain Mathieu Betts ainsi que Fraser Baikie à se joindre au Rouge et Or en provenance du Vieux Montréal.

« Je ne connaîtrai pas beaucoup de monde et tout mon entourage est à Montréal, a-t-il indiqué, mais ça va m’aider à me concentrer sur mes études et le football. Les trois quarts des gars au Vieux choisissent les Carabins. »

Dagobert a terminé la saison au troisième rang des porteurs de ballon en Division 1 avec des gains de 877 verges et huit touchés en 135 courses.