Allégorie du pizza-ghetti avec Marco Calliari

Photo courtoisie

Marco Calliari - Bang Bang

★★★½

Pour ses 30 ans de carrière, Marco Calliari s’offre un véritable pizza-ghetti musical avec Bang Bang, un LP combinant ses récents succès italiens à ses premiers amours pour le heavy metal (du moins, en recrutant ses vieux chums d’Anonymus).

En résulte une œuvre à l’image du plat susmentionné : sympathique et chaleureux

Plus de muscles !

Avis aux fans des deux pans de la carrière de l’artiste : la combinaison de ces deux genres de prédilection du monsieur est rarement forcée ou hétérogène.

Outre quelques envolées définitivement plus metal sur certaines pièces (dont les boursouflées Tierra, Il Diavolo de Ovide Soucy, Bella Ciao puis Che La Vita), Anonymus étonne en se faisant plutôt discret, se contentant de « muscler » les mélodies de Calliari.

Malgré ces chansons plus en dents de scie (saluons tout de même l’ingéniosité de l’auteur-compositeur-interprète pour réinventer ces standards maintes fois entendus), Bang Bang tient presque de la trame sonore d’un western spaghetti qui n’a jamais été tourné (OK. J’arrête avec les références à la bouffe).

Un beau doigt d’honneur

Bien sûr, Bang Bang tient plus du beau délire que de la perfection (ce qui est parfait, c’est souvent plate, de toute façon) et, surtout, du doigt d’honneur — extrapolons ! — face à une industrie locale de plus en plus formatée.

Aussi à souligner : le LP est festif à souhait et le plaisir l’entourant transpire des haut-parleurs. Un énième bon point pour lui, donc.

Bref, Bang Bang risque de tomber dans la catégorie des albums polarisants. Certains vont tourner les talons, mais les autres adoreront la combinaison.

Photo courtoisie

Weezer - The Teal Album

★½

Le groupe culte poursuit sa descente aux Enfers avec un LP faisant suite au succès inespéré récolté avec sa reprise incroyablement paresseuse d’Africa de Toto.

Voici donc l’album sarcelle, une collection de « covers » où le quatuor se contente du strict minimum : jouer des tounes.

Si seulement Rivers Cuomo et ses sbires injectaient un peu d’originalité à ses adaptations, mais non.

Ça se veut une blague, certes, mais l’exercice s’avère triste au final.

À éviter.

Photo courtoisie

Backstreet Boys - DNA

★★★½

«Backstreet’s back», en effet!

Six ans après In a World Like This, le combo pop refait surface avec un 10e album convaincant.

Même si les boys sont actuellement dans la quarantaine avancée, ils proposent ici un LP aux rythmiques au goût du jour tout en conservant les éléments — son ADN, vous l’aurez deviné — qui l’a distingué du lot de boy bands de ses débuts : des harmonies redoutables et un intérêt prononcé pour les mélodies accrocheuses.

Bref, j’aime maintenant un LP des Backstreet Boys. Comme les temps changent !

Photo courtoisie

Pale Lips - After Dark

★★★★

Deux ans après son premier LP Wanna Be Bad, le combo rock n’roll montréalais Pale Lips étonne avec After Dark, un disque plus que convaincant.

« Étonne », car le quatuor évite les fameux « blues du second disque » avec une offrande électrisante à souhait.

Vous aimez l’interprétation survoltée de Bikini Kill ou encore The Hives ? Vos genoux ramollissent à l’écho de mélodies punk rock « ramonesques » ? After Dark vaut au moins une écoute (puis les autres suivront).

Détails sur palelips.bandcamp.com.

Photo courtoisie

Coup de coeur: Le Trouble - Success Mountain

★★★★

Le combo rock montréalais Le Trouble en rajoute deux ans après Making Matters Worse, un album où le déhanchement était à l’honneur (les nostalgiques de The Strokes devraient le dépoussiérer d’ailleurs).

Pour leur troisième LP, le chanteur Michael Mooney et ses frères d’armes semblent plus en colère que pop et, surtout, encore plus en roue libre qu’auparavant.

Vous aimez le post punk, mais aussi le rock sans retenue, s’écoutant sans vergogne et le poing levé? Faites-vous plaisir.

Détails sur letrouble.bandcamp.com.