Angelina «furieuse» de la relation entre Brad et Charlize?

Brad Pitt et Charlize Theron auraient commencé à se fréquenter au mois de décembre et auraient été aperçus ensemble lors de la projection du nouveau film d'Alfonso Cuaron, Roma, au château Marmont, à West Hollywood, le mois dernier.

Et les rumeurs selon lesquelles l'acteur de 55 ans serait en couple avec l'actrice australienne auraient plus que contrarié Angelina Jolie, surtout qu'elle et son ex ne parviennent apparemment plus à s'entendre.

«Ce n'est que le début entre Brad et Charlize, mais ils apprécient sans aucun doute de passer du temps ensemble, a déclaré une source au magazine Heat. Cependant, la nouvelle a rendu Angelina folle. Elle est furieuse que Brad se rapproche délibérément de quelqu'un qu'elle n'aime pas.»

L'actrice de «Tomb Raider» et la star de 43 ans entretiendraient depuis des années «une querelle silencieuse», née de leur concurrence pour les mêmes rôles au cinéma.

«Voir Charlize se rapprocher de Brad a été extrêmement blessant. C'est comme s'il essayait déjà de la remplacer par une meilleure version d'elle», a poursuivi la source.

Si la relation entre Brad Pitt et Charlize Theron continue de se développer, il s'agira de la première relation amoureuse sérieuse de l'acteur de «Seven» depuis sa séparation de son ex-femme, en 2016. Il y a peu, l'ancien couple s'est finalement mis d'accord sur un calendrier de garde pour leurs six enfants, après une bataille de deux ans qui a mis fin à leur relation de 12 ans.

«Dans l'esprit d'Ange, Brad a agi de manière très calculée en s'assurant d'attendre que l'accord de garde soit finalisé pour annoncer sa relation amoureuse, a ajouté la source. Elle est très protectrice de ses enfants et estime qu'il est préférable pour eux de ne pas avoir une nouvelle femme dans leur vie au cas où les choses ne se passeraient pas bien.»