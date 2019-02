Annie-Soleil Proteau: l’envers de la politique

MONTRÉAL | Annie-Soleil Proteau le reconnaît sans hésiter: elle a trouvé «très difficile» la brutale défaite du Parti québécois aux élections provinciales du 1er octobre dernier.

Fortement ébranlée par la déconfiture de la candidate péquiste Carole Poirier, dans son comté d’Hochelaga-Maisonneuve, l’animatrice a même eu du mal à se réjouir pour son conjoint, Pascal Bérubé, qui, lui, venait d’être réélu dans Matane-Matapédia.

«On était dans le salon, à Matane. J’apprenais que je venais de perdre ma députée dans Hochelaga-Maisonneuve. Je l’aimais beaucoup, elle comprenait les particularités du quartier. Et Pascal m’a dit : "Arrête de pleurer, je gagne!"...» relate Annie-Soleil.

Déjà sensibilisée aux questions politiques depuis l’enfance, son père et son grand-père s’étant toujours passionnés pour le sujet, et s’affichant ouvertement en faveur de l’indépendance – elle possède même une collection de drapeaux du Québec de toutes les époques chez elle –, Annie-Soleil Proteau comprend encore plus l’envers de ce milieu depuis qu’elle forme un couple avec Pascal Bérubé, depuis cinq ans.

«Ça devient un peu ta vie, précise-t-elle. Mais c’est très clair entre nous: le politicien, c’est lui. Moi, je fais du "show-business", lui fait de la politique. Mais c’est la personne que j’aime. Donc, par extension, ce qu’il dit me touche et m’atteint. À mon horaire s’ajoute le sien, parce que j’essaie de le suivre le plus possible dans ses activités.»

Toujours accompagnés

Maintenant que son partenaire, qu’elle décrit comme «un homme hyper brillant qui a la politique dans son ADN», assume les fonctions de chef intérimaire du Parti québécois, Annie-Soleil découvre d’autres aspects de la joute politique qu’elle n’avait encore jamais expérimentés.

«Notre vie a changé, lance la chroniqueuse culturelle de "Salut Bonjour Weekend". La fonction vient avec un garde du corps, qui est aussi chauffeur. Auparavant, puisqu’on fait beaucoup de route, nos déplacements devenaient nos petits moments à nous, pour se parler. Mais, maintenant, il y a toujours quelqu’un avec nous...(rires)»

«C’est très spécial comme univers, la chefferie, parce que Pascal est constamment sollicité. Il faut que tous ses collègues, les autres députés, soient contents de lui, tout comme la population de Matane et du reste du Québec.»

Annie-Soleil soutient que son amoureux occupe la direction temporaire du PQ «pour rendre service», et ne compte absolument pas solliciter un réel mandat en tant que chef, ce qu’il n’aurait de toute façon pas le droit de faire en ayant assuré l’intérim.

Toujours fière de se présenter au bras de son compagnon, elle dit n’avoir jamais hésité à afficher leur relation.

«À partir du moment où j’ai connu la personne qu’il est vraiment, c’était clair. Ce n’est pas plaisant d’avoir à cacher des affaires. De toute façon, je n’ai pas de filtre, je dis tout ce qui me passe par la tête. C’aurait été impossible de cacher ça.»

Cache-cernes

Sur tous les fronts professionnels cette année, Annie-Soleil Proteau intervient à «Salut Bonjour» et «Salut Bonjour Weekend» du vendredi au dimanche, pilote l’émission matinale «Bonjour Montréal», à Rythme FM, du lundi au jeudi, auprès de Stéphane Bellavance et Stéphane Richard, et met aussi son grain de sel à «Culture Club», à Radio-Canada Première.

«C’est très, très sportif et ça me prend épais de cache-cernes, rigole Annie-Soleil. Mais ce sont de beaux mandats.»