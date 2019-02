Après quatre mois de cavale, une chienne de 11 ans rentre au bercail

SAGUENAY | Une chienne de 11 ans qui avait disparu depuis le mois de septembre dernier dans le secteur de Shipshaw, à Saguenay, vient de revenir à la maison, après avoir été recherchée par sa maîtresse, Maryse Cloutier-Gélinas, et de parfaites inconnues, qui sont même devenues ses amies.

C’est le genre d’histoire qui se passe habituellement loin du Québec et que l’on découvre sur Facebook. Mais cette fois-ci, il s’agit bien d’un récit d’ici qui fait chaud au cœur.

TNO – pour «Territoires du Nord-Ouest – est une chienne de traîneaux. Elle venait de «prendre» sa retraite, a rapporté le journal «Le Quotidien» de Saguenay, en racontant cette aventure.

À 11 ans, TNO méritait effectivement de se la couler douce après avoir été au service des Alaskan du Nord, une entreprise spécialisée en randonnée de traîneaux à chiens.

Sa nouvelle maîtresse depuis le printemps dernier, Maryse Cloutier-Gélinas, ne s’attendait pas à ce que TNO s’évapore dans la nature pendant quatre mois. Elle est revenue de façon inattendue, il y a deux semaines, alors que la famille de Mme Cloutier-Gélinas refusait de jeter l’éponge, continuant d’espérer le retour de cette femelle alaskan fort attachante.

Il faut dire que la propriétaire de TNO a un autre chien qui s’appelle Alaska, également issu des Alaskan du Nord. Tous deux s’étaient sauvés le 1er septembre dernier lors d’une visite à Shipshaw, effrayés par un tracteur. Alaska a pu être récupéré une semaine plus tard, mais pas TNO, qui a tout de même été aperçu ici et là au cours de sa longue cavale marquée par de grands froids et beaucoup de neige.

L’attente interminable a pris fin à la mi-janvier, quand la famille de TNO a réussi à l’attirer à l’intérieur de sa résidence et à l’agripper pour éviter qu’elle reprenne à nouveau la fuite. Elle a été soignée pour une infection mineure et des engelures aux pattes.

Tout au long de cette aventure, TNO a été cherchée par plusieurs personnes, dont quatre femmes qui sont devenues des amies de Maryse Cloutier-Gélinas.

Voilà une histoire qui finit bien, et qui pourrait faire l’objet d’un livre pour enfants, un projet que caressent maintenant Maryse Cloutier-Gélinas et une amie psychologue.