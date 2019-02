Au cœur des Balkans (6)

Après la Macédoine, nous avons filé en autobus vers Sofia, capitale de la Bulgarie.

La banlieue de Sofia est remplie de blocs d’appartements de l’époque soviétique, gris, décrépis, déprimants, tous pareils.

Comme la vie devait être morne dans ces cages à poules... encore utilisées.

Pour saisir l’âme d’une ville, on doit sortir de la zone touristique.

Ma fille et moi prenons un tramway, comme le monde ordinaire, n’importe lequel, qui revient forcément à notre point de départ.

Au centre-ville de Sofia, la cathédrale orthodoxe Saint-Alexandre-Nevski est extraordinairement belle.

Ma fille comprend mal mon intérêt de sociologue athée pour assister à des liturgies. Faut dire qu’elle essayait, à distance, de réaménager son horaire de cégep.

Quand vous voyagez avec une jeune de 17 ans, il faut aussi prévoir des intermèdes de centres d’achat.

Juste à côté de la cathédrale, si vous aimez négocier, des antiquaires vendent des objets de l’époque soviétique avec la faucille et le marteau.

D’ailleurs, après la chute de l’empire soviétique, où sont passées toutes ces statues de Lénine et de Marx qui pullulaient dans ces pays ? J’ai une partie de la réponse.

À Sofia, il y a un petit musée de l’art socialiste.

Vous y trouverez un jardin rempli de sculptures des évangélistes du marxisme-léninisme et de prolétaires héroïques construisant un avenir radieux.

C’est martial, viril, grandiloquent, moralisateur. Vous avez la sensation bizarre de déambuler dans un cimetière d’éléphants.

On a ensuite pris un avion pour rejoindre Belgrade, capitale de la Serbie. Un petit vol d’une heure.

Nous sommes restés cinq jours à Belgrade.

Belgrade, c’est une belle femme de 50 ans, qui se croit passée date, mais dont les rides racontent une histoire pleine de mystère et de séduction discrète.

Ce n’est pas une ville de carte postale comme Dubrovnik. Mais c’est une ville qui, si on lui consacre du temps, finit par vous rentrer dans la peau et vous séduire.

C’est une ville qui se marche, dans laquelle on flâne.

Être baigné par le Danube, dont les eaux grises coulent lentement et abondent en cygnes, y est pour beaucoup.

Un amateur de cinéma est-européen y retrouvera cette atmosphère mélancolique des films de Kusturica ou Pawlikowski.

J’ai amené ma fille au ballet au Théâtre national. Coût du billet : 15 dollars canadiens. Qui dit mieux ?

J’adore la peinture. Honnêtement, je n’avais jamais entendu parler d’artistes formidables comme Marjan Trepse ou Marko Celebonovic.

Une des choses les plus étranges à Belgrade est le ministère de la Défense de l’ex-Yougoslavie. Pendant la guerre du Kosovo, l’OTAN bombarda l’édifice en avril et en mai 1999. On ne l’a jamais reconstruit.

Il est là, éventré, en plein centre-ville, comme un chien frappé par une auto.

Après une journée de marche à Belgrade, vous méritez un verre de rakia, l’alcool-roi, sauf qu’on fait du rakia avec tous les fruits imaginables. Il faut se faire guider.

Une chose frappe dans les républiques de l’ex-Yougoslavie : c’est la nostalgie, chez les plus de 50 ans, pour le maréchal Tito. Le grand homme est partout : t-shirts, tasses, porte-clés, calendriers.

J’ai posé la question au monsieur qui me louait son appartement à Belgrade. Miroslav m’a répondu : « Oui, je suis nostalgique, la Yougoslavie était unie, forte, respectée dans le monde, tandis que maintenant... »

La chute du communisme n’a pas non plus apporté la prospérité à tous. Elle a fait des gagnants et des perdants. Un chauffeur de taxi m’a dit : « Il y en a qui vivaient mieux à cette époque et, surtout, on ne devait pas prendre de décisions ; tout était décidé pour nous. »

Ça ne signifie pas qu’ils veulent y retourner, mais que tout n’est pas noir ou blanc. Les jeunes se grattent la tête en entendant ça