Au Vermont: 11 arrêts accueillants pour les motoneigistes

Au Vermont, pendant près de 50 ans, la motoneige a été un mode de vie pour des milliers de personnes pendant les mois d’hiver. Depuis 1967, cet État, par l’entremise de ses clubs, entretient un réseau de plus de 5000 km de pistes.

Avant de s’y rendre, on visite le site de la Vermont Association of Snow Travelers (vtvast.org) qui donne les réglementations, les conditions et mises à jour des pistes, les hébergements offerts, les stations-service et les restaurants, sans oublier les différentes choses à vérifier si vous apportez votre propre motoneige.

Photo courtoisie, Vermont Association of Snow Travelers

En plus des paysages incroyables auxquelles elles donnent accès, les pistes du Vermont sont réputées pour leur entretien impeccable, leurs sentiers bien balisés, leurs cartes facilement lisibles et leurs bonnes adresses.

En voici 11 qu’il faut mettre sur sa liste.

Le restaurant Rosie’s

Café chaud et cuisine maison vous attendent près du couloir 7F4 à Middlebury.

► rosiesrestaurantvt.com

Hardwick House

Au large du corridor 14 à Hardwick, le restaurant sert des pizzas dans une atmosphère familiale depuis près de 30 ans.

► hardwickhouseofpizza.com

Le Coles Pond Cook Shack

Photo courtoisie, Vermont Association of Snow Travelers

Créé au large du couloir 151A, à Walden, par le club de motoneige local et ouvert uniquement le week-end, tous les profits sont remis au club. On y sert de grands burgers, des frites et du fudge au beurre d’arachide fait maison.

► colespondsledders.com

Upper Valley Grill

À proximité du couloir 302, à Groton, cette adresse offre une bonne cuisine et une atmosphère conviviale depuis 1991.

► facebook

Barnard General Store

Ouvert près du couloir 12A à Barnard en 1892, c’est l’un des plus anciens magasins généraux du Vermont. Situé sur Silver Lake, on y trouve une salle à manger chaleureuse et accueillante où l’on déguste des produits faits maison.

► facebook

Maples of Corridor

Photo courtoisie, Vermont Association of Snow Travelers

Située sur le couloir 103 à Canaan, cette cabane à sucre de troisième génération offre aussi du café.

► aprilsmaple.com

Chez Pidgeon

Au large du sentier du corridor 105A à Norton, le restaurant est réputé pour son excellente cuisine et son ambiance conviviale pour les motoneigistes.

Parker Pie Company / Country Store Lake Parker

Des pizzas uniques à déguster près du corridor 16/122 à West Glover.

► parkerpie.com

Clear River Tavern

À la sortie du Corridor 100 à Pittsfield, l’endroit est connu pour ses hamburgers, ses pizzas et ses ailes. Ouvert jour et nuit.

► clearrivertavern.com

Le Wheel Inn du Corridor 22

À Benson, cette adresse est reconnue pour offrir la meilleure nourriture à des km !

► facebook

Marty’s First Stop

Au large du corridor 2 à Danville, réputé pour ses pizzas et ses plats du jour.

► martysvt.com