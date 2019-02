GRÉGOIRE, Aline



Les Salons funéraires J.F. Fortin de Chandler vous font part du décès de dame Aline Grégoire, survenu au Centre d'Accueil Villa Pabos de Chandler, le 26 janvier 2019 à l'âge de 83 ans et 5 mois. Elle était la fille de feu M. Adrien Grégoire et de feu dame Camille Ruel et épouse de feu M. Bernard (J.B.) Roy, demeurant à Newport et autrefois de Chandler. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie (Jean-Paul), Denis (Hélène); ses petits-enfants: Christine (Westley), Patrick, Sébastien et Elodie, ses arrière-petits- enfants: FLorence et Sophie, plusieurs belles-soeurs, beaux-frères, neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. La famille recevra vos condoléances le lundi 4 février 2019 de 11h à 13h15 auet de là au cimetière. La direction des funérailles a été confiée auVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au Comité des Loisirs de la Villa Pabos de Chandler. Un merci spécial au docteur Sophie Lamb ainsi qu'au personnel du centre d'hébergement de la Villa Pabos de Chandler.