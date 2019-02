Ça ne fonctionne pas toujours

La skieuse de Mont-Tremblant a vu ses espoirs de podium s’envoler en demi-finale en terminant troisième, malgré un dépassement audacieux sur la Canadienne Marielle Thompson. Dans cette discipline olé ! olé ! ponctuée de sauts et de virages attaqués à des vitesses folles, elle a ensuite vu sa coéquipière être plus rapide et rusée pour aller chercher en finale la seule médaille d’or qui manquait à sa collection depuis son sacre olympique en 2014.

« Quand on s’entraîne durant l’été ou en camp d’entraînement, on est les meilleures au monde, alors on sait tout de suite où on se situe. On l’a vu aujourd’hui avec Marielle qui a été la meilleure. On a la chance de s’entraîner avec elle toute l’année et ça nous aide beaucoup. Quand on est au départ, ça devient un sport individuel. S’il y a deux Canadiennes au départ, tu espères entrer première et deuxième en bas », partage Phelan, qui a justement été devancée d’un cheveu par sa coéquipière Kelsey Serwa lors de la « petite finale ».