Charmant séjour au gîte Lauzier

Profiter de la campagne et d’un séjour douillet dans des souvenirs apparaît une évidence au gîte Lauzier. Ici, on se sent comme chez grand-maman et ça fait du bien.

Le charme du gîte Lauzier réside assurément dans son accueillante et sympathique hôtesse. Âgée de 92 ans, Cécile Lauzier gère son établissement d’Ayer’s Cliff dans les Cantons-de-l’Est, l’un des premiers gîtes au Québec, avec enthousiasme et professionnalisme depuis 1975. Le cachet d’autrefois ainsi que le calme et la tranquillité font du gîte un endroit indiqué pour se reposer et pour se sentir comme à la maison sans les soucis. Et aussi pour admirer la magnifique vue sur le coin de campagne et au loin sur les monts Orford et Jay Peak.

Photo courtoisie

Invitante demeure

La maison familiale centenaire propose cinq jolies chambres. Trois d’entre elles hébergent deux personnes (grand lit ou très grand lit) alors que deux autres sont suffisamment grandes pour deux adultes et deux enfants (grand lit et lit double). La décoration reste simple, chaleureuse, douce et le confort des matelas indiscutable. On apprécie la qualité du mobilier d’époque, plein de charme et de souvenirs familiaux. Ils concourent à rendre l’esprit des chambres avec ce petit cachet d’autrefois franchement authentique. On aime le plancher en bois franc d’origine dans toutes les chambres (sauf la suite Les îles de la Madeleine avec du tapis). On partage les deux salles de bain complètes à l’étage et celle du rez-de-chaussée.

Photo courtoisie, Annie Girard

Le bonheur !

La bienveillante hôtesse s’occupe fièrement et énergiquement du ménage des chambres. Elle veut accueillir des gens tant que sa santé lui permettra. Ses enfants sont d’une précieuse aide pour le ménage saisonnier de la demeure. Au déjeuner, elle prépare et sert des œufs et des rôties ou encore des crêpes au sirop et au beurre d’érable. Boissons, fromages, pain aux courgettes maison, céréales ainsi que confitures de fraises et compotes de pommes maison complètent le repas. On quitte la grande table de la cuisine l’estomac bien rempli car Cécile prend grand soin de ses invités. Que du bonheur !

Photo courtoisie, Annie Girard

À savoir

Tarifs

Une nuit en occupation double à partir de 95 $ incluant le déjeuner.

Services

On réchauffe des mets au four à micro-ondes et on mange à la table.

Activités sur place

On relaxe au salon. Les photos de famille aux murs suscitent souvent la discussion. Dehors, on s’amuse sur le vaste terrain.

Activités tout près

On fait de la randonnée sur les routes tranquilles et sécuritaires des environs. On pratique du ski alpin et de fond de même que la raquette à seulement 15 minutes.

Coordonnées

Gîte Cécile Lauzier

3119, chemin Audet

Ayer’s Cliff (Québec) J0B 1C0

Téléphone : 819-838-4433

gitelauzier.com