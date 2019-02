Comment aider mon amoureux?

Je suis avec un nouvel amoureux et, pour la première fois de ma vie, je sens que c’est du solide. Rendue à 38 ans, je désespérais de trouver quelqu’un qui accepte une fille stérile comme moi, mais qui espère quand même avoir une vie de famille. J’ai trouvé dans un homme de 40 ans, père à deux reprises, mais avec deux femmes différentes, la perle rare.

Nous nous rejoignons sur la majorité des plans et nous sommes tous deux prêts à faire les efforts nécessaires pour aplanir le reste. Dès le début de notre relation, j’avais remarqué que, sur le plan sexuel, mon nouveau conjoint se montrait toujours très pudique et délicat. Loin de me déplaire, sa façon de faire me charmait.

La semaine dernière, lors d’un repas au restaurant au cours duquel je lui disais à quel point sa réserve en amour me charmait, il a pris la balle au bon pour m’avouer de but en blanc qu’il avait été abusé sexuellement par son frère aîné de l’âge de 7 à 15 ans, et que, comme ses parents n’avaient pas voulu le croire, il avait supporté ça sans se plaindre, jusqu’à ce qu’un jour, il frappe son frère à la figure et que ce dernier se retrouve sans connaissance sur le plancher de sa chambre.

Ses parents, qui lui avaient toujours préféré leur aîné, l’ont vertement engueulé, sans vouloir reconnaître que son frère avait mérité cette forme de punition pour sa conduite vicieuse envers son lui. Par la suite, les choses n’ont heureusement plus jamais été pareilles dans cette famille. L’aîné n’a plus jamais touché son frère, mais la froideur s’est installée au sein de ce clan pour le moins dysfonctionnel. Quand il a eu 18 ans, mon amoureux est parti vivre en colocation et n’a à peu près plus revu les siens.

Pas besoin de vous dire que son ressentiment, envers ce frère abuseur ainsi qu’envers ses parents qui n’ont pas voulu le croire, est sans limites. Il me dit que c’est pour ça qu’il ne s’est jamais totalement laissé aller en matière sexuelle. Ce qui, d’ailleurs, a été la cause de ses séparations avec les mères de ses enfants. Il craint aussi que je n’emprunte le même chemin qu’elles quand j’en aurai assez d’un homme comme lui, aussi peu enclin à se laisser aller sexuellement.

Même si j’ai nié que sa crainte puisse s’avérer exacte dans notre cas, je sens chez lui une retenue énorme, et je crains qu’il ne provoque de lui-même la séparation pour ne pas vivre l’odieux de se faire rejeter. Il n’a jamais été suivi en psychologie pour réparer ce mal-être qui remonte à l’enfance. Je sais qu’il existe des thérapies pas trop chères pour les filles abusées sexuellement, mais je ne sais pas si la pareille existe pour les hommes, car je ne sais pas si beaucoup d’hommes ont vécu ça. Pourriez-vous me renseigner là-dessus ? Car j’aimerais tellement pouvoir l’accompagner vers la guérison, si la guérison est possible bien évidemment.

Une femme sincèrement amoureuse

Mais bien sûr que la guérison est possible, et il existe un organisme qui pourrait aider votre conjoint. Il s’agit du Centre de Ressources et d’Intervention Pour Hommes Abusés Sexuellement dans leur Enfance (CRIPHASE). Fondé en 1997, cet organisme communautaire à but non lucratif a été créé spécifiquement dans le but de venir en aide aux hommes qui ont vécu des abus sexuels dans leur enfance ou leur adolescence, pour qu’ils parviennent à se libérer de leur lourd fardeau et à vivre une vie plus heureuse.

On y propose autant des rencontres de groupes fermés d’un maximum de 10 hommes, que du soutien individuel et des soirées de familiarisation pour les proches. Le but ultime, en plus de briser l’isolement, est de permettre à toutes les victimes d’exprimer leurs émotions afin de retrouver le sentiment de confiance en soi. Pour en savoir plus, consultez le site www.criphase.org.