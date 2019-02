Coupe Davis: match décisif pour Félix Auger-Aliassime

Le Canada et la Slovaquie sont à égalité 2-2 dans leur rencontre de qualifications de la Coupe Davis, samedi, à Bratislava.

Shapovalov a donné un deuxième point aux Canadiens en défaisant Martin Klizan, 7-6 (4), 6-4, lors du premier simple de la journée.

Plus tôt, Shapovalov et Félix Auger-Aliassime s'étaient inclinés en double 3-6, 7-5, 6-3 face à Klizan et Filip Polasek. La Slovaquie avait alors une avance de 2-1.

La veille, Shapovalov avait vaincu Filip Horansky et Auger-Aliassime avait été défait par Klizan.

Le duel décisif oppose Auger-Aliassime à Norbert Gombos.

Le vainqueur de la rencontre obtiendra son billet pour les finales de la Coupe Davis, qui auront lieu à Madrid, en novembre.