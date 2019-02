CAUCHON, Georges



À la Résidence Côté Jardins, le 30 janvier 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Georges Cauchon, époux de feu dame Colette Tremblay. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairele mardi 5 février 2019 de 11h à 12h20. Une liturgie de la Parole suivra en la chapelle du salon à 12h30 et de là au Columbarium F.-X. Bouchard inc. Il laisse dans le deuil ses enfants: Josée (Benoit Robitaille) et Stéphan (Marie-Josée Lamontagne); ses petites-filles: Alex (Daniel Vaillancourt) et Emmie (Tiago Vieira Rodriguez); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier Dre Linda Audet et le personnel de la Résidence Côté Jardins pour les bons soins prodigués.