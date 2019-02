Dans l’univers interactif de Medflix

L’année 2019 sera pour le moins chargée pour Mehdi Bousaidan. En plus d’être au petit écran, notamment dans Like-moi et M’entends-tu, l’humoriste de 31 ans visitera le Québec avec son premier spectacle solo, Demain. Dans cette nouvelle proposition audacieuse et interactive, Mehdi proposera au public de choisir le déroulement du spectacle, un peu comme s’il naviguait sur la plateforme Netflix, qu’il a rebaptisée Medflix.

Il y a quelques mois, alors qu’il rodait son spectacle Demain. Mehdi Bousaidan a eu un flash pour la mise en scène. Parce que la plateforme Netflix a envahi nos vies ces dernières années, surtout pour la génération de Mehdi, l’humoriste a décidé de faire un spectacle en partie interactif.

« Quand les gens entreront dans la salle, ce sera un univers clos, dit-il. Ils seront comme dans mon salon. J’ai créé ma plateforme, Medflix, et le public va pouvoir choisir le cours du spectacle à plusieurs reprises. »

Techno

« Netflix a pris une place tellement importante dans la vie des gens, observe Mehdi. Je serais passé à côté de quelque chose si je n’avais rien fait avec ça. »

Pourquoi ne pas avoir appelé son spectacle Medflix, dans ce cas ? « J’ai trouvé l’idée après qu’on a eu dévoilé le nom de Demain. Il était trop tard. Ce sera donc : “Medflix présente Demain”. On a fait les vidéos pour annoncer le spectacle comme si c’était une bande-annonce de film sur Netflix. »

Ce « spectacle dont vous êtes le héros » n’était pas encore finalisé au moment de notre rencontre avec l’humoriste. Puisqu’il lui reste encore plusieurs semaines de rodage avant sa rentrée montréalaise d’avril, Mehdi continue de peaufiner tous les éléments technologiques de sa présentation.

Pour tout l’aspect visuel, il a fait appel à Gabriel Poirier-Galarneau, de Champagne Club Sandwich. Cette jeune boîte a récemment travaillé sur les tournées musicales de la Française Jain et du groupe de hip-hop québécois Dead Obies.

Armes et prison

Alors que la tendance actuelle en humour est d’épurer le plus possible la scénographie, avec généralement comme seul décor un tabouret et un verre d’eau, Mehdi ne souhaitait pas aller dans cette avenue.

« Quand j’étais à l’École de l’humour, j’avais des costumes, je faisais des personnages, j’avais des soutiens visuels. Les gens me disaient que ça ne servait à rien, que c’était pour les années 1980. J’ai rangé mes costumes et mes écrans et j’ai commencé à faire du stand-up plus classique. Ça m’a permis de développer un style beaucoup plus efficace. Mais après coup, je me suis dit que je pouvais exploiter les deux. »

Dans ce premier solo, Mehdi Bousaidan a voulu aborder quelques sujets sérieux, comme le port d’armes et l’univers carcéral. « Je raconte une anecdote qui m’est déjà arrivée quand on m’a pointé un gun sur moi », mentionne-t-il, sans vouloir entrer dans les détails. « Je parle aussi de mon expérience de donner des shows dans des prisons, qui est un univers très particulier. Ce sont des sujets qui ont rarement été abordés dans des spectacles d’humour. »

En résidence

Pour sa rentrée montréalaise, l’humoriste a aussi voulu faire les choses à sa manière. Au lieu de n’aller qu’un soir ou deux dans une grande salle, il a opté pour une résidence de 20 soirs à la Cinquième salle de la Place des Arts. « On voulait une approche différente, dit-il. Comme chaque soir sera unique, avec mes nombreuses improvisations avec le public, les gens auraient eu moins de fun dans une plus grande salle. »

Depuis qu’il a amorcé son rodage, Mehdi Bousaidan remarque qu’il y a beaucoup de jeunes dans ses salles qui l’ont vu au petit écran, à VRAK, dans les émissions Med et Code G. « Ce que j’aime, c’est que les jeunes attirent leurs parents. Ceux-ci me disent souvent, après le spectacle, qu’ils s’attendaient à voir un spectacle jeunesse et qu’ils ont vraiment aimé ça. Mon but, c’est que le kid de 12 ans rie autant que le grand-père de 77. »

L’humoriste verra peut-être son public s’élargir davantage avec la présentation de la quatrième saison de Like-moi, dans quelques jours. « C’est ma première saison avec l’équipe. Comme je connaissais personnellement presque tout le monde, ça s’est vraiment bien passé. C’était une belle expérience. Le rythme est étoffé, au quart de tour. »

Mehdi Bousaidan présentera Demain en résidence à la Cinquième salle de la Place des Arts, du 2 au 27 avril. Pour les billets : mehdibousaidan.com. La quatrième saison de Like-moi sera présentée en primeur sur Club Illico à compter du 14 février. La série M’entends-tu est diffusée tous les mercredis, 22 h, à Télé-Québec.

