De la fondue et une lettre

Une fondue au fromage ne constitue pas le choix idéal pour un repas à la veille d’un match de hockey dans la LNH. Mais pour deux joueurs originaires de la Suisse, un repas typique permet parfois de retrouver le confort de la maison.

Nico Hischier et Mirco Mueller ont partagé une fondue suisse dans un chic restaurant du Vieux-Port de Montréal. Ils n’ont pas trop ressenti le poids du fromage dans leur estomac contre le Canadien. C’était visiblement le bon choix de repas. Photo Agence QMI, Joêl Lemay

Hischier a mené les Devils avec deux buts, le but égalisateur en troisième période et le but vainqueur en prolongation, alors que Mueller a obtenu l’unique passe sur le filet gagnant de son compatriote.

« On devrait garder la même routine, a dit Hischier avec un grand sourire dans le petit vestiaire de l’équipe adverse. Quand nous sommes rentrés dans le restaurant, nous avons vu des personnes qui mangeaient de la fondue [au fromage]. Ça sentait tellement bon. Nous avons choisi d’en commander une. C’était parfait. »

Un doublé

Pour ajouter à sa journée magique contre le CH, Hischier a marqué ses 15e et 16e buts de la saison sous le regard de son père, Rino.

« Oui, c’était spécial de marquer sous les yeux de mon père au Centre Bell. Ça me pousse encore plus. Mais j’aurais pu finir le match sans aucun but et mon père m’aurait dit que j’avais bien joué. »

Photo Agence QMI, Joêl Lemay Un meneur à 20 ans

Le 4 janvier dernier, Hischier a célébré ses 20 ans.

Malgré son jeune âge et même s’il en est seulement à sa deuxième saison dans la LNH, le Suisse portait un « A » sur son chandail face au Tricolore.

John Hynes lui a fait confiance pour remplacer Travis Zajac, l’un des deux adjoints au capitaine Andy Greene. Rencontré au salon Jacques-Beauchamp après la première période, Ray Shero a expliqué ce choix de l’organisation lors d’une entrevue au Journal.

« John m’a rencontré à la veille du match contre le Canadien pour me dire qu’il voulait donner le “A” à Nico avec l’absence de Zajac, a mentionné le DG des Devils. Nick Palmieri remplace déjà Hall avec un “A” et nous avions besoin d’un deuxième joueur. John avait un peu peur que cette lettre place trop de pression sur ses épaules. Il a juste 20 ans. Mais j’ai rapidement dit que j’étais d’accord avec son choix. J’aime beaucoup la maturité de Nico pour un jeune joueur. Il mérite pleinement cet honneur. Il sera un meneur pour plusieurs saisons au New Jersey. »

Un honneur

À son premier match avec une lettre sur son gilet, Hischier n’a pas déçu.

« J’étais surpris sur le coup, a-t-il précisé. Mais c’est un honneur. Je voulais juste faire de mon mieux et aider l’équipe à gagner. J’ai pris ça comme une responsabilité importante. Quand l’entraîneur te fait confiance de la sorte, tu veux le remercier en connaissant un bon match. J’ai découvert que j’avais une lettre sur mon chandail en rentrant dans le vestiaire. Je n’avais même pas remarqué, mais mes coéquipiers m’en ont rapidement parlé. » Photo Agence QMI, Joêl Lemay

L’approbation de Boyle

Aux yeux de Brian Boyle, les dirigeants des Devils ont fait le bon choix en se tournant vers Hischier.

« Je n’étais pas surpris de le voir avec une lettre, a dit Boyle. Même s’il est jeune, il est déjà un meneur pour nous. Il joue des rôles importants. Il gère bien ses émotions. Il a aussi cette capacité à oublier immédiatement une mauvaise présence. C’est la bonne attitude. Pour les entraîneurs, tu veux compter sur des joueurs comme lui. Tu peux enseigner le hockey en le regardant jouer. »

« Nico est une pièce importante, une des fondations de notre équipe, a renchéri Hynes. C’était un geste simple, mais nous voulions lui témoigner que nous le considérons déjà comme un meneur. Il le méritait pleinement. »