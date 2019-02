GAGNON, Henri-Louis



À la résidence du Domaine Saint-Dominique, le vendredi 25 janvier 2019, à l'âge de 93 ans, s'est élevé vers les cieux, monsieur Henri-Louis Gagnon N.D, époux de feu dame Gilberte Michaud. Il était le fils bien-aimé de feu dame Alida Poulin et de feu monsieur Joseph Gagnon. Natif de St-Joseph de Beauce, il demeurait à Québec. La famille recevra les témoignages d'affection en présence des cendres,à 10 h amSa mémoire reste gravée dans le cœur de ses enfants: Michel, Claude, Andrée (Benoit Mathieu) Marie (André Chicoine) et de son petit-fils Jean-Christophe (Anne-Marie Lauzière). Il est le grand frère aimant de Gilberte et de feu Jean-Marc (Aline Morisette). Il est également le beau-frère de feu Jeannette (feu Georges Laplante), feu Madeleine (feu Georges Morel), feu Laurent (Marie-Laure Marchand), Marcelle (feu Hans Seubert), feu Robert (feu Monique Laramée), feu Jacqueline, feu Lucille, feu Gaston (feu Geneviève Gagnon), feu Jean-Guy (Lise Drolet) et l'oncle de nombreux neveux et nièces. " Dieu, Famille, Patrie, Santé " résume la trame de fond de sa vie ! Très jeune il décide de suivre la voix de Dieu pour devenir frère. Figé à la signature de ses vœux, il change de direction et termine une maîtrise en science commerciale. Il rencontre sa compagne de vie en 1948 avec qui il aura quatre enfants. En 1958, il devient membre fondateur du premier mouvement d'indépendance du Québec, l'Alliance Laurentienne. En 1964, suite à une grave maladie, il entreprend des études en naturopathie et fonde en 1969 Alimentex inc, le premier magasin d'alimentation naturelle à Québec et clinique de naturopathes. En 1972, il est nommé Baron de St-Bessarion par la Yougoslavie pour des travaux concernant l'avancement de la santé. Après 45 ans d'opération, à l'âge de 88 ans, il vend son entreprise et prend sa retraite. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Organisme Équiterre, dont la mission vise entre autres à favoriser l'alimentation bio-locale avec son réseau des fermiers de famille certifiés biologiques. Bureau de Québec : 870, avenue de Salaberry, bureau 226, Québec (Québec) G1R 2T9, tél. (sans frais) : 1 877 272-6656, poste 227, https://equiterre.org/Nous lui souhaitons le plus doux des repos, auprès des siens qui l'attendaient à bras ouverts !