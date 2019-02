Des Québécois qui ont l’appétit pour le risque

« La pire chose que l’on peut faire, c’est se couper d’un certain appétit pour le risque », a indiqué au Journal le PDG de la Banque Nationale (BN), Louis Vachon, jeudi, après avoir fait un don d’un million $ à la fondation OSMO de la Maison Notman, à Montréal.

« On va apprendre de nos erreurs. On ne les nie pas », laisse-t-il tomber, sans plus de détails. Il est d’ailleurs convaincu que l’idée de départ de Téo tient toujours la route : l’électrification des transports.