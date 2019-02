Grand Packard: un hôtel grand luxe à La Havane

Avec ses joyaux architecturaux et les célébrations de ses 500 ans en 2019, le cœur historique de la ville fait l’objet d’un ambitieux plan de restauration de ses bâtiments. Pour la petite histoire, à l’emplacement actuel de l’hôtel flambant neuf se trouvait l’Hôtel Biscuit, inauguré en 1911 et renommé Packard en 1931. Un lien avec les voitures de collection ? Directement, puisque ses propriétaires, les frères Mercedes et Evaristo Ulloa Ferro en étaient de fiers représentants. Jusqu’à la fin des années 50, l’endroit était couru par nombre de personnalités, dont le poète chilien Pablo Neruda et l’acteur Marlon Brando.

Photo courtoisie, Iberostar

Les rénovations du bâtiment d’origine par la chaîne espagnole ont commencé en 2015. La façade ancienne et ses détails coloniaux, le vaste hall et les quatre étages de l’époque ont été sauvegardés. Dans une architecture moderne, alliant le métal et le béton, cinq niveaux ont été ajoutés, pour un total de 10 étages aujourd’hui.

La luxueuse enseigne contient 321 chambres, toutes très spacieuses, comprenant un service 24 h/24, ainsi que plusieurs catégories et différents types de suites. À cela s’ajoute la possibilité de passer à la zone Star Prestige située au 10e dans un espace indépendant avec salle de petit-déjeuner privée, ainsi qu’un service de conciergerie et de majordome pour un séjour encore plus exclusif. L’hôtel abrite aussi un spa et un gym aux installations du nec plus ultra.

Photo courtoisie, Iberostar

Vue spectaculaire

L’une des plus notables attractions du Packard est le 6e niveau. Un porte-à-faux de huit mètres au-dessus du sol crée un immense espace ouvert où les vues à différents angles sur la ville et la baie de La Havane se reflètent dans la piscine à débordement en forme de L. Celle-ci semble encastrée dans la structure du lieu, qui abrite aussi un bar, chaises longues, tables avec coins-repas et plusieurs fauteuils. À l’heure de l’apéro, on s’y presse pour admirer le coucher de soleil et les vues spectaculaires sur la ville, le Malecón (la promenade en front de mer) et la forteresse El Morro (Castillo de los Tres Reyes del Morro) à l’entrée du port. L’endroit y est aussi attrayant en soirée avec les feux de la ville et les jeux de lumières qui se reflètent dans la piscine, et non moins animé avec son restaurant l’Español, spécialisé dans les tapas.

Photo courtoisie, Iberostar

Il fait partie des trois restaurants à la carte de l’établissement, avec le restaurant Biscuit qui offre une cuisine raffinée au parfum des dernières tendances et le restaurant Tradiciones qui sert de délicieuses spécialités de la gastronomie cubaine.

Pour ce qui est du petit-déjeuner, il se prend au premier étage dans une vaste salle avec une jolie terrasse extérieure et un buffet bien garni.

On trouve au rez-de-chaussée, un piano-bar, un bar à cigares ainsi qu’attenant au lobby un impressionnant patio avec verrières, qui sert autant de terrasse pour prendre un café ou un verre que de salle d’évènements et de spectacles.

Photo courtoisie, Iberostar

Tourisme d’affaires

C’est que l’établissement, en raison de ses installations exceptionnelles dont plusieurs espaces à multifonctions, est idéal pour le tourisme d’affaires et la tenue d’évènements de prestige de tout acabit. À titre d’exemple, début janvier, l’hôtel initiait et accueillait le premier concours et défilé de 200 voitures classiques ainsi que le Gastroculte 2019, la première édition d’une manifestation gastronomique rassemblant chefs cubains et internationaux. Beaucoup de prestations musicales sont aussi à l’agenda, dont des spectacles d’artistes et de DJ cubains de renom.

Le Grand Packard est situé sur l’emblématique Paseo Del Prado, une avenue abritant plusieurs édifices remarquables de style colonial et Art Déco qui va du Parque Central au front de mer et qui borde d’un côté la Vieille Havane et Centro Habana.

À savoir