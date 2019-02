Gregory Charles vend pour 7,9 M$

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous propo­sons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’ini­tiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Gregory Charles vend sa maison de Westmount 7,9 millions $

Photo tirée du site de Sotheby’s Realty

L’animateur, acteur et chanteur vedette Gregory Charles et sa femme ont vendu leur maison de Westmount pour la somme de 7,9 millions $ au début de 2019. Décrite comme un « vrai chef-d’œuvre de Westmount » par le courtier Joseph Montanaro, de la firme immobilière de luxe Sotheby’s International Realty, la propriété est située « à l’abri des regards indiscrets et entourée d’arbres matures ». Elle compte six chambres à coucher et sept salles de bains. C’est une compagnie à numéro contrôlée par un Mexicain sur qui on sait peu de choses qui a fait l’achat de la maison. La firme de ce Mexicain avait acheté une autre maison à Westmount pour 3,6 millions en 2017.

Jean Bédard et Robert Dépatie achètent du Sportscene

Le grand patron des restaurants sportifs La Cage, Jean Bédard, a fait l’achat de 2100 actions de Sportscene (la compagnie qui exploite les restaurants) pour 23 000 $, portant sa participation dans l’entreprise à 9,5 millions $. Robert Dépatie, l’ancien grand patron de Québecor et de Vidéotron, qui siège maintenant comme administrateur chez Sportscene, a de son côté fait l’achat de ses 200 premières actions de l’entreprise montréalaise. Le titre du restaurateur a explosé de 31 % depuis le début de 2019.

Une Bugatti à vendre pour 7,6 millions $ US

Photo courtoisie, Bugatti

Une Bugatti Divo, une voiture décrite dans la presse spécialisée comme « la plus extrême de toutes les Bugatti jamais construites » et comme la voiture neuve la plus chère au monde, a été mise en vente par un vendeur allemand pour la somme de 7,6 millions $ US. Le prix de la voiture, dévoilé au Salon de l’auto de Paris en octobre 2018, avait été d’abord fixé à 5,6 millions $ US. Seulement 40 voitures du genre ont été construites et elles ont toutes déjà été vendues. Il s’agit d’une des premières voitures à être considérées d’abord et avant tout comme un investissement. La vitesse de pointe de cette Bugatti extrême a été limitée à 380 km/h pour des raisons de sécurité.

Une montre suisse avec des morceaux de météorite

Photo courtoisie

Une montre dotée d’un cadran décoré avec de rarissimes morceaux de météorites colorés provenant de l’espace, l’Altiplano Tourbillon, vient d’être dévoilée par l’horloger suisse Piaget. L’Altiplano Tourbillon, sertie d’or rose 18 carats, se détaille pour la coquette somme de 111 000 $ US. Elle a été produite à seulement 28 exemplaires. La gamme de montres Altiplano est distribuée à Montréal uniquement à la bijouterie Château d’Ivoire, située sur la rue de la Montagne, au centre-ville.