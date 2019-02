Investir dans le Québec inc.

R : Avec le FNB First Asset Morningstar Québec Banque Nationale (QXM) ou les Obligations boursières d’Épargne-Placement Québec. Et le rendement est attrayant !

Commençons avec le QXM. Ce fonds négocié en Bourse (FNB) à gestion passive est le premier qui reflète la performance des boursières québécoises. Il a été créé le 2 février 2012 et il calque l’indice Morningstar Québec de la Banque Nationale. L’indice suit 52 sociétés, soit les vedettes de Québec inc.

On parle d’un rendement de 11,80 % depuis sa création, comparativement à 5,03 % pour le S&P TSX composite. Sur cinq ans, c’est 8,93 % (comparativement à 4,06 % pour le S&P TSX). Mais l’an dernier, la performance fut négative de 9,30 % (comparativement à -8,89 % pour le S&P TSX) et 16,15 % en 2017. Le rendement annualisé est 8,18 % (au 31 décembre dernier), comparé à 4,43 % pour le S&P TSX. Le ratio cours-bénéfice est abordable, à 13,50. Morningstar lui attribue quatre étoiles sur trois ans et cinq sur cinq ans.

Les sociétés industrielles pèsent pour 24,73 % de l’actif, suivi de la consommation défensive (22,69 %), des services financiers (16,94 %), des services de communication (9,37 %), de la consommation cyclique (8,71 %) et de la technologie (5,62 %). Ça colle davantage à la réalité de l’économie québécoise, moins dominée par des secteurs comme l’énergie (le FNB n’en possède aucun titre), les services financiers et les matériaux de base, qui sont surpondérés à la Bourse canadienne.

L’obligation est basée sur l’Indice Québec 30 (IQ30) des 30 plus importantes entreprises québécoises ayant leur siège social et principale activité économique au Québec. L’indice est géré par le Centre d’analyse et de suivi de l’Indice Québec (www.iq30-iq150.org), un OSBL rattaché à l’Université de Sherbrooke et à l’Institut de recherche en économie contemporaine. Le CASIQ publie également l’Indice Québec 120 et l’Indice Québec 15 à faible volatilité.