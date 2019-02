Jack Roslovic et les Jets rossent les Ducks

Jack Roslovic a réussi un tour du chapeau et les Jets ont défait les Ducks d’Anaheim par la marque de 9 à 3, samedi à Winnipeg.

Le choix de premier tour des Jets en 2015 a fait mouche à deux reprises au premier tiers avant de compléter son premier triplé en carrière pendant l’engagement suivant.

Roslovic a aussi préparé la deuxième réussite de Bryan Little.

Les favoris de la foule ont entamé le match en lions, tellement qu’ils sont rentrés au vestiaire avec une avance de 6 à 0 après seulement 20 minutes de jeu.

John Gibson a d’ailleurs cédé sa place devant le filet des Ducks après le sixième filet des Jets. Il avait fait face à 14 lancers. Son remplaçant, Chad Johnson, a bloqué 14 des 17 lancers dirigés vers lui.

De l’autre côté de la patinoire, Connor Hellebuyck a repoussé 26 rondelles pour obtenir la victoire. Il n’avait été mis au défi que 13 fois au cours des deux premières périodes.

Andrew Copp, Blake Wheeler, Brendan Lemieux et Tyler Myers ont été les autres buteurs des vainqueurs.

Nick Ritchie, Daniel Sprong et Devin Shore ont répliqué pour les Ducks.

À son premier match cette saison, Corey Perry a été blanchi de la feuille de pointage. L’attaquant effectue un retour après s’être remis d’une opération au genou.

Les Sénateurs victimes de Jonathan Bernier

À Ottawa, les Sénateurs n’ont pas été en mesure de percer la muraille Jonathan Bernier et ils ont été blanchis 2 à 0 par les Red Wings de Detroit.

Le gardien québécois a été parfait sur les 35 lancers de ses adversaires et a ainsi signé son premier jeu blanc de la saison. Il s’agit également d’une première en plus d’un an pour lui, car il n’avait pas réalisé l’exploit depuis le 4 janvier 2018.

Sur le plan offensif, les réussites des vainqueurs ont été réalisées en première période. Danny DeKeyser a été le premier à battre Craig Anderson et il a été imité 40 secondes plus tard par Darren Helm.

En vertu de ce revers, les Sénateurs ont maintenant perdu leurs quatre dernières joutes. La troupe de Guy Boucher est la pire équipe de la Ligue nationale, elle qui est bonne dernière au classement général.

Les Maple Leafs reviennent de l’arrière

À Toronto, les Maple Leafs ont comblé un déficit de deux buts pour finalement vaincre les Penguins de Pittsburgh 3 à 2.

Les visiteurs avaient rapidement pris l’avance en première période, grâce à des buts de Sidney Crosby et Teddy Blueger, mais les favoris de la foule n’avaient pas dit leur dernier mot.

C’est Auston Matthews qui a ouvert le bal avec sa 23e réussite de la campagne. Le gros attaquant a profité d’un généreux retour de lancer accordé par Matthew Murray pour réduire l’écart avant la fin du premier engagement.

Ce filet a foudroyé l’équipe de la Ville Reine et elle s’est assurée de l’emporter par la suite.

Lors du deuxième vingt, Travis Dermott a d’abord créé l’égalité et Zach Hyman a ensuite inscrit le but gagnant. Le reste de la rencontre a été l’affaire du gardien Garret Sparks, qui a réalisé 28 arrêts.