La folie des grandeurs du Super Bowl

Diffuseurs

Les Patriots ne laissent personne indifférent. Soit on admire leurs succès et leur désir de vaincre, soit on les déteste au plus haut point. Pour les diffuseurs officiels du Super Bowl, un duel entre cette équipe évoluant sur la côte est et une formation représentant l’énorme marché de Los Angeles assure de bonnes cotes d’écoute.