La hausse des taux d’intérêt complique le crédit personnel

Depuis deux ans, la hausse du taux directeur de la Banque du Canada a fait couler beaucoup d’encre. Au-delà de ces chiffres qui nous semblent abstraits, il y a un impact bien réel sur le budget de tous ceux qui ont une hypothèque à rembourser.

La Banque du Canada a haussé son taux directeur à cinq reprises depuis juillet 2017, passant de 0,75 % à 1,75 % aujourd’hui. Marianne et Éric voyaient passer les nouvelles dans les médias, mais ne réalisaient pas trop les conséquences que cela aurait sur eux. Jusqu’au moment où ils ont commencé à magasiner leur hypothèque, qui arrivait à échéance il y a quelques mois.

Paiements plus élevés que prévu

Lorsqu’ils ont acheté leur propriété en 2013, le couple a contracté une hypothèque à taux fixe pour cinq ans sur un montant de 250 000 $. À l’époque, ils avaient obtenu un taux de 2,5 %, ce qui représentait des paiements de 1119 $ par mois. Avec un revenu familial brut de 50 000 $, ils ont dû se serrer un peu la ceinture, d’autant plus qu’ils avaient aussi quelques dettes de cartes de crédit (3000 $ à eux deux) à éponger.

Toutefois, ils se consolaient en se disant qu’au renouvellement de leur hypothèque, ils verraient enfin leurs versements hypothécaires diminuer et qu’ils pourraient respirer un peu plus à leur aise. Malheureusement, et comme le prévoyaient de nombreux spécialistes, la Banque du Canada a entrepris de remonter son taux directeur, ce qui a eu un impact sur les taux hypothécaires proposés par les banques.

Alors que le couple espérait que son versement mensuel passerait à 1007 $, en se basant sur un taux de 3 % sur le solde de leur hypothèque (212 860 $), c’est plutôt un montant de 1062 $ qui devra entrer dans leurs calculs. En effet, c’est un taux de 3,5 % qui a été appliqué à leur solde hypothécaire, soit 0,50 % de plus que ce que Marianne et Éric avaient évalué.

Les dossiers d’insolvabilité explosent

La différence semble minime (55 $ par mois), mais au bout de l’année, cela représente 660 $ qu’ils ne pourront pas utiliser pour rembourser leurs dettes de cartes de crédit, par exemple. À long terme, ils sont susceptibles de continuer à avoir recours au crédit pour faire face aux dépenses mensuelles ou s’offrir de petits extra, une pratique qui risque de les entraîner dans la spirale de l’endettement.

Éric Lebel, syndic autorisé en insolvabilité chez Raymond Chabot, prévient qu’il n’y a pas que les taux hypothécaires – fixes ou variables – qui suivent la montée du taux directeur de la Banque du Canada, ceux reliés aux prêts et marges de crédit à taux variables encaissent aussi le choc. « Des études démontrent qu’à chaque hausse de taux d’intérêt, il se passe un délai de deux ans environ avant qu’on en mesure les conséquences dans les bureaux de syndic. Ainsi, l’augmentation des taux de 2004 à 2006 a entraîné un bond de 54 % du nombre de dossiers d’insolvabilité de consommateurs entre 2006 et 2009 », précise-t-il.

Conseils