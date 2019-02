La première Memphis: pas celle d’Elvis!

La manie des Américains de donner à leurs villes des noms de l’Égypte antique ou de la Grèce ancienne engendre souvent des malentendus, surtout avec Memphis. Dans le Nouveau Monde, c’est la ville d’Elvis, de BB King et de Johnny Cash ! Dans l’Ancien Monde, c’est la toute première ville impériale de l’Égypte, fondée vers l’an 3000 avant Jésus-Christ ! Difficile de trouver un plus grand contraste entre deux municipalités du même nom !

Désormais en banlieue du Caire (qui ne cesse de prendre de l’expansion avec l’explosion de sa population), l’ancienne capitale de la Basse-Égypte demeure un lieu intéressant à visiter, même si beaucoup de touristes s’en détournent au profit des seules pyramides de Gizeh.

Mon expérience me fait associer Memphis à son trafic infernal. Ses rues encombrées et klaxonnantes souffrent d’embouteillages permanents. Ici et là des chameaux se mêlent aux voitures et aux camions.

Obsession de la mort

On parle souvent de Memphis comme de la ville des morts parce que la gigantesque nécropole de Saqqarah y loge un nombre incalculable de défunts de royale ou modeste condition. C’est vraiment une ville pour les morts. Hélas ! Les pillards ont depuis longtemps dévasté ces galeries. À côté de Saqqarah s’érige la pyramide de Djoser, plus petite que ses plus célèbres consœurs, mais c’est elle qui a pour ainsi dire « lancé la mode ». Ce Djoser est le premier à se faire bâtir un mausolée pyramidal... et ses successeurs l’imiteront en essayant de toujours faire plus gros que le précédent.

Un peu partout s’affairent de jeunes archéologues originaires du monde entier pour fouiller les sables qui regorgent d’artefacts. On n’a probablement même pas redécouvert le centième des merveilles qui gisent oubliées dans les sables ! Voilà ce que me racontaient de sympathiques étudiants de l’Université de Montréal en archéologie qui m’ont reconnu et sont venus me parler de leurs recherches dans ce paradis pour leur profession.