Le CH doit se méfier : un calendrier favorable aux Sabres?

Les Hurricanes de la Caroline et les Sabres de Buffalo sont les deux clubs les plus propices à pouvoir priver le Canadien d’une place en séries éliminatoires. Avec chacun 56 points au classement en 51 matchs, ils demeurent une menace pour le club montréalais. Il est ainsi intéressant de comparer leur calendrier d’ici la fin de la saison avec celui du CH.

Hurricanes :

- La formation de la Caroline doit encore disputer 15 matchs à domicile et 16 à l’étranger;

- À sept occasions, les Hurricanes ont deux parties en autant de jours d’ici la fin du calendrier régulier;

- Une seule partie à disputer face au Lightning de Tampa Bay, qui est le meilleur club de la LNH cette saison;

- Encore deux matchs à jouer contre les Sénateurs d’Ottawa et/ou les Kings de Los Angeles qui figurent au bas du classement général.

Sabres :

- Avec 17 matchs à disputer à la maison d’ici la fin de la saison, les Sabres ont un certain avantage. Ils ont aussi 14 parties à jouer sur la route. La fiche actuelle de Buffalo à domicile : 14-7-3;

- À six reprises, les Sabres doivent jouer deux parties en autant de jours d’ici la fin du calendrier régulier;

- Une seule rencontre à jouer face au Lightning de Tampa Bay;

- Encore deux parties à disputer contre les Sénateurs d’Ottawa et/ou les Kings de Los Angeles.

Canadien :

- Après 51 matchs, soit avant la rencontre de samedi après-midi face aux Devils du New Jersey, le Canadien avait encore 15 matchs à jouer au Centre Bell et 16 à l’étranger;

- À six occasions, le CH doit disputer deux parties en autant de jours d’ici la fin du calendrier régulier.

- Le Tricolore doit encore affronter le Lightning de Tampa Bay deux fois;

- Un seul match à disputer contre les Sénateurs d’Ottawa et/ou les Kings de Los Angeles.

Fait à noter : les Hurricanes et les Sabres doivent encore s’affronter deux fois, cette saison, soit le jeudi 7 février, à Buffalo, et le samedi 16 mars, à Raleigh. Par ailleurs, le Canadien se mesurera une fois à chacune de ces formations, lors de deux matchs en autant de jours, les 23 et 24 mars. Encerclez ces dates! Ces rencontres risquent d’être déterminantes.