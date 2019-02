Le feu sacré contre le désespéré

FRISCO, Texas | Ce soir, sur le coup de minuit à Frisco, un homme désespéré va tenter de remettre sa vie sur les rails en battant un champion qui a le feu sacré dans les yeux.

Un homme fier contre un homme désespéré, c’est un duel gonflé par des sentiments puissants et des émotions qui peuvent être à la fois créatrices et destructrices.

Le feu sacré ou le désespoir ? Quel est le meilleur moteur pour permettre à un homme de triompher des plus grands obstacles ?

La fierté d’Eleider Alvarez, parti d’un quartier pauvre de la Colombie, confiné à un petit appart pour les hivers québécois, bafoué par des combines de réseaux de télévision et d’hommes d’affaires, la fierté d’un homme accueilli en héros dans son pays et hissé au statut de grande vedette dans sa terre d’adoption, cette fierté vibrante et palpable quand on passe du temps dans l’entourage du champion ?

Le mal-aimé

Face à lui, Sergey Kovalev, un homme dont on dirait qu’il n’a pas le bonheur facile. Un champion qui fut mal aimé. Un homme qui est allé planter sa Mercedes contre un arbre en banlieue de Moscou, qui s’est retrouvé dans un monastère en Grèce pour tenter de retrouver son équilibre, qui avait promis à son mentor du monastère d’arrêter de boire, qui a changé d’entraîneur, qui a repris ses habitudes en Amérique pour se retrouver poursuivi au civil et au criminel pour agression sur une jeune femme en juin dernier avec une poursuite de 8 millions $ comme prime avant le combat de ce soir.

Un homme désespéré qui ne peut se permettre de perdre. Cette poursuite va le ruiner et sa seule chance de s’en sortir est de gagner contre Alvarez pour continuer à se battre pour des bourses d’un million et plus par combat.

En espérant que sa femme et la mère de ses deux enfants continue de l’appuyer et ne le ramasse pas avec une demande de divorce.

Hier matin, c’était poignant de suivre Kovalev alors qu’il faisait un FaceTime Live en direct de sa chambre d’hôtel. Les traits amaigris par la perte de poids, Kovalev parlait en russe pour ses admirateurs. Les vrais qui lui restent. Le ton était monocorde. Rien de vibrant.

Mais que diable pouvait faire Kovalev sur FaceTime à sept heures de la pesée officielle ? À moins de deux jours du combat de sa survie ?

La vraie question, c’est que pouvait-il faire d’autre ?

Nouveau style

Mais un homme désespéré est très dangereux. Il peut être prêt à tout. Et devant lui, gonflé par son titre et sa fierté de champion, Eleider Alvarez devra être prêt à affronter ce désespoir.

Si le vétéran Buddy McGirt, l’entraîneur de Kovalev depuis quelques mois, a bien fait son travail, le boxeur russe va être plus prudent pendant les premiers rounds. Pour éviter de s’épuiser et de baisser de régime dans la deuxième partie du combat.

D’ailleurs, les images prises à l’entraînement montrent que Kovalev boxe un peu plus penché. Mais les vieux réflexes vont revenir et à compter du quatrième round, on aura retrouvé le vieux Sergey. Sauf que le vieux Sergey a été deux fois champion du monde, qu’il a démoli de nombreux adversaires et qu’il peut encore passer le knock-out à Alvarez à n’importe quel moment du combat.

Mais Marc Ramsay est dans le coin du champion. Et ce que Bobby McGirt va avoir à offrir comme stratégie, Marc Ramsay a un plan A, B, C, D, E, F, G et H pour lui répondre.

Alvarez n’aura pas à imposer le respect à Kovalev dans les premiers rounds, ce respect est déjà établi par sa victoire spectaculaire au premier combat.

Prêt à mourir dans le ring

Le reste sera une question de talent, d’intelligence du ring et de détermination. Je pense qu’Alvarez a le talent, que lui et son équipe ont l’intelligence du ring et que la détermination d’Alvarez est fondée sur sa richesse intérieure. Alvarez est un homme solide, très fier de ses valeurs et de ce qu’il est, et je le dis sans exagérer, il est prêt à mourir dans le ring pour gagner un combat.

Est-ce que le désespoir chez Kovalev pourra l’amener jusqu’au même sommet ?

Je pense que Kovalev ne peut se permettre de manquer de courage. Il va tout faire. Si c’est le cas, le combat va être épuisant, souffrant et terrible, et Alvarez devrait gagner par abandon ou par décision. Très serrée.

À cause du cœur et du feu sacré.

L’avant-match à Alvarez ?

Ça ne veut peut-être rien dire, mais Eleider Alvarez a gagné l’avant-match contre Sergey Kovalev.

Le grand Russe est monté sur le pèse-personne à 174 livres alors qu’Alvarez l’a imité à 174,8. Même que certains de son équipe étaient un peu déçus, ils espéraient le coup de circuit à 174,95 livres, comme pesait Alvarez à 14 heures.

Sur l’estrade, Alvarez a semblé beaucoup plus inspiré que Kovalev, qui n’avait qu’une envie, sacrer son camp. Et c’est lui qui a rompu en premier le face-à-face. Gilbert Delorme en a eu des frissons.

Ramsay en action

Après la pesée, Marc Ramsay a agi comme à son habitude. Il a poussé Alvarez vers la sortie sans que personne n’ait vraiment accès à son champion. Ç’a été plus mollo du côté de Kovalev.

Faut dire que Buddy McGirt a été fidèle à sa réputation d’entraîneur cool et relax. Il m’a expliqué comment il s’était contenté de revenir aux bases de la boxe avec son client. Plus de jabs, meilleur rythme de combat, être très alerte pour s’adapter si nécessaire à la stratégie du champion.

– On dit que Kovalev a fait le poids à 8 heures du matin. Cette pesée à 5 heures, ça vous complique la vie ?

« Pas du tout. S’ils veulent faire la pesée à 9 heures du soir, on va être là. »

– Mais le temps de récupération sera plus court ?

« On s’en fout. Tant qu’on est là à minuit, on a un combat... »

Vous trouvez que ça ressemble à du Marc Ramsay ?