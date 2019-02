«Le film Lego 2»: attention aux Duplo!

Les ennemis arrivent souvent là où on les attend le moins. C’est à une situation surprenante que feront face les personnages de ce nouveau film d’animation dédié aux Lego...

Emmet (voix de Chris Pratt en version originale), Lucy (voix d’Elizabeth Banks), Batman (voix de Will Arnett) et tous leurs amis vivent heureux jusqu’à ce qu’un ennemi vienne troubler la quiétude des habitants de Bricksburg. Il s’agit des briques Duplo qui, lors d’une attaque soudaine, ont réduit la bourgade à un tas de cendres. Et la situation s’aggrave lorsque Lucy et les amis d’Emmet – Barbe de métal, Benny et Unikitty – sont enlevés et conduits dans une galaxie très, très lointaine.

Fidèle au premier...

Le célèbre tandem composé de Phil Lord et Chris Miller, lesquels avaient signé le scénario et la réalisation du film précédent, a exploité les éléments qui ont fait le succès de l’aventure Le film Lego. «Tout le monde est plus mature, plus adulte, plus dur. Tout le monde sauf Emmet, bien sûr, qui est toujours aussi naïf et enthousiaste qu’auparavant», de dire Chris Miller.

Pour le producteur Dan Lin, l’intention de l’équipe a «toujours été de faire ressentir du bonheur aux spectateurs. Nous voulons qu’ils rient, mais nous voulons aussi les surprendre avec des situations spécifiques et des émotions. Nous souhaitons également leur rappeler qu’on n’a pas besoin de perdre ce qu’il y a de magique dans le fait d’être un enfant tout simplement parce qu’on grandit».

«Avec les films Lego, nous avons toujours voulu surprendre et apporter de nouveaux éléments. Le premier avait pour objectif de jouer avec l’action et l’aventure. Dans le deuxième, nous nous sommes intéressés aux superhéros et aux arts martiaux. Cette progression nous amène à celui-ci qui ressemble aux changements à travers lesquels passerait un enfant au cours des années. On part de la base, puis on élargit le propos en ajoutant des influences et d’autres éléments, et en poursuivant avec l’ajout d’amis et de la fratrie, autant de sources de changements dans le jeu.»

Les personnages familiers

Emmet

Le vaillant petit personnage, tout élu qu’il peut bien être, a du pain sur la planche dans ce deuxième volet. Ainsi que l’explique Chris Pratt, «pendant toute la durée de cette aventure, il se questionne en se demandant s’il est assez bon, assez fort. Et il apprend beaucoup de choses sur lui-même. Je suis fier de ce que cette histoire transmet sur les relations humaines, avec leur lot de doutes et d’attentes, ainsi que la manière dont on est surpris d’une manière drôle et touchante».

Lucy

Dans son élément lorsque Bricksburg est détruite, «elle peut enfin faire le coup de poing. Elle est à l’aise en se battant contre des extraterrestres. Emmet, par contre, ne voit pas le danger autour de lui et cela pose un problème à Lucy qui lui dit de grandir, de devenir plus dur et de changer s’il veut survivre», d’expliquer Mike Mitchell, coréalisateur de ce second volet. Pour Elizabeth Banks, qui prête à nouveau sa voix au personnage, «on trouve ici une leçon de vie. On ne peut pas changer les gens, il faut les aimer comme ils sont».

Batman

«C’est un personnage qui vient avec une tradition très riche et nous essayons de la conserver, tout en y ajoutant des choses. Notre Batman se prend tellement au sérieux que cela en est absurde. C’est vraiment génial de prendre ce personnage iconique et d’en changer le caractère», a indiqué Will Arnett.

Unikitty

Mélange étonnant entre une licorne et Hello Kitty, Unikitty est cette fois-ci beaucoup moins aimable. «Elle essaye tant bien que mal de rester positive et heureuse, mais lorsqu’on lui fait du mal, elle devient quelqu’un d’autre. Elle possède deux personnalités et, dans cette suite, on aura l’occasion de voir la seconde de manière beaucoup plus précise. Ce qui est très sympa, c’est que les animateurs lui ont donné des armes. Elle peut ainsi devenir un véhicule blindé et lancer des projectiles de brillants!», a détaillé Alison Brie.

Les petits nouveaux

La reine Watevra Wa'Nabi

Tiffany Haddish, qui prête sa voix à cette reine de l’espace, explique que son personnage «est constamment en mouvement, elle pense et planifie. Elle règne sur tout un système solaire et doit être à l’avant-garde afin que tout le monde soit heureux. Elle change constamment d’aspect et on ne sait jamais trop à quoi elle va ressembler».

Général Mayhem

«Elle est vêtue d’un costume de superhéros, elle manœuvre son propre vaisseau, elle a un casque qui modifie sa voix... C’est intéressant de voir à quoi ressemble un superhéros pour un préadolescent et les qualités importantes qu’il doit posséder. Ce qu’on trouve chez Mayhem, c’est de la force et de l’honnêteté... ou du moins une tentative d’honnêteté. De plus, comme elle est la seconde de la reine, elle possède énormément de pouvoirs», a détaillé Stephanie Beatriz, qui assure le doublage de cette nouvelle venue.

Rex Dangervest

Ce pilote sort de nulle part lorsque Emmet a besoin de lui. Et c’est aussi Chris Pratt qui le double, un exercice que l’acteur a trouvé passionnant. «Rex est l’homme qu’Emmet pense qu’il devrait être. Plus important, il est l’homme qu’Emmet pense que Lucy veut qu’il soit. J’avais pensé donner à Rex une voix basse et de mauvaise humeur, mais je ne voulais pas marcher dans les plates-bandes du Batman de Will Arnett. Rex est plus coriace qu’Emmet, plus indifférent. Il possède une touche de John Wayne et il passe la moitié de son temps à rire parce qu’il ne se soucie pas de ce que les gens pensent de lui.»

Le film Lego 2 en 10 chiffres

Emmet met 25 sucres dans son café.

La reine Watevra Wa'Nabi change 40 fois d’aspect.

Les 76 couleurs officielles des briques Lego sont toutes utilisées.

Le film Lego 2 comprend pas moins de 523 personnages différents.

On trouve 1011 accessoires dans le long métrage.

3433 modèles de briques Lego sont visibles à l’écran.

Une scène contient 161 737 777 briques, le record.

On voit 36 vaisseaux spatiaux dans la scène finale.

Les astéroïdes à travers lesquels Rex et Emmet doivent faire voler leur vaisseau sont composés de briques Lego. Dans plusieurs des plans, il y a environ 400 astéroïdes et 20 millions de briques.

Le personnage qui contient le plus grand nombre de briques? Barbe de métal avec 251!

Le film Lego 2 ravira les amateurs de briques colorées dès le 9 février.