Le «Panthéon» en chiffres

37 millions de DEL et avec une hauteur de six étages

♦ 63 800 pieds carrés. Le Halo Oculus à 360 degrés est le plus grand tableau indicateur de la NFL. Utilisant environ 37 millions de DEL et avec une hauteur de six étages , le ruban panoramique encadre très bien l’ouverture du toit colossal.

Le Mercedes-Benz Stadium a été pensé en fonction des partisans qui le visiteront. L’audience sera émerveillée par son design et ses caractéristiques pour les fans. En plus des sièges plus larges et d’un bon espace pour les jambes, les quelque 700 concessions alimentaires offrent des prix abordables aux amateurs ; prix qui resteront les mêmes au Superbowl LIII.