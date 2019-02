Le Québec islamophobe? Non!

À écouter certains médias, on a voulu faire croire que François Legault s’était mis un pied dans la bouche en disant qu’il n’y avait pas au Québec d’islamophobie. Apparemment, une telle déclaration serait scandaleuse. Il devrait s’excuser, c’est-à-dire se coucher devant les quelques commentateurs et lobbies qui se croient en droit de définir ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas dans notre vie publique.

François Legault a bien fait de ne pas céder. Il ne s’agit pas de dire que notre société est parfaite et irréprochable. Au Québec comme ailleurs, on trouve dans les marges des racistes, et certains d’entre eux témoignent d’une aversion maladive à l’endroit des musulmans. On les voit s’exciter sur les réseaux sociaux. Et bien évidemment, l’un d’entre eux a commis en janvier 2017 un crime abominable, irréparable et impardonnable.