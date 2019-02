Le retour de Rachel Mwanza

Sept ans après avoir été révélée à l’âge de 15 ans dans le film Rebelle de Kim Nguyen, l’actrice congolaise Rachel Mwanza est de retour au cinéma dans Troisièmes noces, une comédie qu’elle a tournée l’an passé en Belgique et qui nous permet de découvrir la jeune femme heureuse et épanouie qu’elle est devenue.

Son histoire ressemble à un conte de fées. Après avoir vécu une enfance difficile dans les rues de Kinshasa, en République démocratique du Congo, la jeune Rachel Mwanza a été recrutée en 2011 par le cinéaste québécois Kim Nguyen pour jouer le personnage d’un enfant-soldat dans son film Rebelle.

Ce rôle a changé sa vie. Quelques mois plus tard, elle remportait le prix de la meilleure actrice au prestigieux Festival de Berlin. Puis, un an plus tard, en février 2013, elle foulait le tapis rouge des Oscars, où Rebelle a été nommé pour le prix du meilleur film en langue étrangère.

« Même si j’ai vécu dans la rue, je suis une personne très sensible, dit-elle avec émotion. Parfois, je repense à ma vie et je me dis : c’est fou tout ce que j’ai vécu. C’est incroyable. Il m’arrive même de demander à Dieu ce qui s’est passé pour que je puisse vivre un tel conte de fées. J’ai encore du mal à y croire. Mais je suis très reconnaissante. »

Peu de temps après la sortie du film, les producteurs de Rebelle ont entrepris des démarches pour que Rachel Mwanza obtienne un visa pour venir habiter au Québec. Depuis cinq ans, elle vit donc à Montréal, chez la productrice déléguée de Rebelle, Anne-Marie Gélinas.

« J’ai ma vie ici. Je vais à l’école, j’ai des amis, j’ai même une job d’étudiante, lance-t-elle en riant. Mais je reste aussi en contact avec ma mère et ma grand-mère qui vivent encore à Kinshasa. »

Photo courtoisie

Un rôle plus lumineux

Après la sortie de Rebelle, Rachel Mwanza a reçu quelques offres pour jouer dans d’autres films. Mais elle a préféré prendre son temps avant de revenir au cinéma.

« Dans les offres que j’ai reçues, on m’offrait trop souvent des personnages semblables à Rebelle et ça ne m’intéressait pas tellement », admet-elle.

« Je voulais aussi prendre le temps d’aller à l’école pour apprendre à lire et à évoluer en tant que femme et en tant qu’actrice. »

Le scénario de Troisièmes noces est donc arrivé au bon moment dans sa vie. Dans cette comédie dramatique réalisée par le cinéaste belge David Lambert (Hors les murs), Rachel Mwanza joue le rôle d’une jeune femme africaine de 20 ans qui contracte un mariage blanc avec un quinquagénaire homosexuel et veuf (campé par Bouli Lanners).

« Quand j’ai lu le scénario de David, je suis tombé en amour avec l’histoire et le personnage. C’est une comédie, et ça me permettait de faire quelque chose de différent et plus léger que Rebelle. Il y a aussi le fait que dans ce film, je joue le rôle d’une jeune femme, alors que quand j’ai tourné Rebelle, j’étais une jeune fille.

Le sujet m’a aussi beaucoup touchée parce que je viens d’un pays où on voit beaucoup ce genre de mariages blancs entre de jeunes filles et des hommes plus âgés blancs. C’est donc une réalité que je connaissais déjà bien. »

Ce nouveau rôle lui a redonné la piqûre du jeu. Elle pourrait d’ailleurs tourner dans un premier film en anglais, au cours des prochains mois.

« Je sais que j’ai encore beaucoup de choses à apprendre dans ce métier, mais je crois que j’ai du talent, dit-elle humblement. Sur le plateau de tournage de Troisièmes noces, je posais plein de questions à tout le monde et je demandais des conseils pour m’améliorer. J’ai aussi fait des ateliers de jeu avec l’actrice Brigitte Poupard. Je me sens prête à faire d’autres films. »

► Le film Troisièmes noces prend l’affiche vendredi (le 8 février).