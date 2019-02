Le volant avant le... micro

« Ma priorité, poursuit-il, c’est la série européenne de NASCAR pour laquelle je suis inscrit à temps plein avec l’écurie Go Fas Racing. »

Le championnat italien comporte quatre fins de semaine de compétition, et Villeneuve fera l’impasse sur la dernière étape prévue au circuit de Mugello les 5 et 6 octobre.

Cette course est présentée en même temps que la dernière étape du Championnat NASCAR à Zolder, dit-il. Un rendez-vous qu’il ne veut pas rater pour tout l’or du monde.

« Non seulement je n’y ai jamais couru, mais c’est à cet endroit que Gilles a perdu la vie. Ce sera un beau clin d’œil à lui faire. »

Villeneuve a toujours dit que la course était une priorité pour lui, avant même son rôle d’analyste de F1 à la télé française Canal +.

« Piloter une voiture, répète-t-il aujourd’hui, c’est ce que je sais faire de mieux. Et, peu importe la discipline, je veux me battre pour des victoires et des championnats, même si j’adore commenter la F1 à la télé. »