Le week-end culturel de... Corbeil & Maranda

François Maranda : J’ai adoré le roman, Dans l’ombre d’Edison de l’auteure québécoise Dominike Audet qui est une fiction basée sur des faits historiques sur l’inventeur et scientifique, Thomas Edison. L’histoire tourne autour de son assistante qui travaillait dans l’ombre d’Edison. Je suis à lire le deuxième tome et le troisième devrait sortir sous peu. C’est un ouvrage très intéressant, où l’on apprend énormément et qui allie le volet historique aux inventions, qui sont mes deux passions !

Jean-Marie Corbeil : Pour ma part, c’est le film La société des poètes disparus avec Robin Williams qui m’a énormément marqué. C’est une histoire qui fait mal et qui fait du bien. On s’intéresse à la littérature, aux arts et aux poètes. J’ai été profondément touché du début à la fin. La performance du regretté Robin Williams est phénoménale.

Photo d'archives, Martin Alarie

L’acteur, scénariste et humoriste Dominique Lévesque, a été pour nous un mentor et c’est quelqu’un que l’on a tous les deux admiré et qui nous a inspirés. Il est intelligent et doté d’une très grande rigueur. On lui avait demandé de venir voir notre spectacle, Naïf avant notre rodage afin d’avoir ses conseils et même d’en faire la mise en scène. Il nous avait livré plusieurs conseils à suivre et prodigué des critiques enrichissantes. Malheureusement, il est décédé avant de pouvoir faire notre mise en scène, mais on retrouve un peu de lui dans notre spectacle.