Legault dans les sables mouvants

Bien sûr, tout n’a pas été raté dans celle-ci. Au moins deux gestes du gouvernement sont à souligner : le « ménage » opéré par le ministre des Transports François Bonnardel dans la Société des traversiers et l’annonce sur « l’agir tôt » pour contrer les difficultés d’apprentissage chez les enfants.

La valse-hésitation autour du thème explosif et miné de l’islamophobie a toutefois terni le bilan global.

Cela suivait l’histoire du lanceur d’alerte congédié par un ministre et l’abandon douteux de la promesse d’une commission d’enquête sur l’industrie informatique.

Sur l’islamophobie : passait peut-être, dans la deuxième opposition, d’être imprécis à ce sujet. Une fois au pouvoir, mieux vaudrait avoir les idées claires. Or, le chef de la CAQ a toujours paru embêté lorsqu’il en est question. C’est comme s’il pataugeait dans les sables mouvants.

Je vous entends me dire : il y a de quoi ! Le mot est piégé : « L’accusation d’islamophobie est utilisée [...] comme épouvantail qui vise à étouffer les critiques », notait Rachad Antonius de l’UQAM en 2016, soulignant que le mot tend à sacraliser les « pratiques sociales wahhabites anticitoyennes ».

Quelques heures avant... et deux jours après avoir participé à la commémoration des deux ans de l’attentat du 29 janvier 2017 (qui a fait six morts et huit blessés), François Legault, lui, a explicitement nié l’existence de toute islamophobie au Québec !