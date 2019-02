Les libéraux toujours aussi bouchés

On pensait qu’une fois Philippe Couillard (le plus Canadian des PM québécois) parti, les libéraux se rapprocheraient de la majorité francophone.

Ils continuent de lécher les babouches de Justin et de flatter la Charte de son paternel dans le sens du poil.

Maintenant, c’est tout le parti qui est contaminé. De haut en bas et de droite à gauche.

De quoi les libéraux ont-ils peur, au juste ? Que les allophones et les anglophones les délaissent s’ils adoptent Bouchard-Taylor ?

Et leur bateau va continuer de prendre l’eau.

Pierre Arcand est comme le capitaine du Titanic, il voit le gros iceberg devant lui, et il crie : « Tout droit devant ! »

Pendant ce temps, chez les péquistes, on défend la clause grand-père.

En bon français, on appelle ça : une patente à gosses.

Un machin fabriqué pour faire plaisir à tout le monde et pour donner l’impression que tu as du courage alors que tu n’en as pas.