Les nouveaux collaborateurs

Vous savez ce que je déplore le plus avec l’arrestation de Pierre Dion? Qu’elle conforte tous les adversaires du Québec dans leur certitude que les Québécois sont maniaques, racistes, inéduqués, violents et dangereux.

Les gens comme Pierre Dion incarnent le socle du portrait de nous corrompu que l’on cherche à nous imposer comme une vérité évidente et indiscutable.

Qui appelle à des mesures pour vite mater le peuple à la dérive qu’on nous prétend être, au nom de la sécurité et du bonheur multiculturel de la so called unité canadienne.

Sauf que je me dis, plutôt que de juste lancer des roches, pourquoi ne pas nous intéresser un instant à la mère de tous les Pierre Dion de ce monde?

Car elle porte un nom, la vlimeuse : la peur.

Au Québec, la peur fait littéralement partie de notre patrimoine.

Qu’elle soit fondée ou fantasmée, elle est néanmoins de tous les instants et de tous les combats : la peur de disparaître, d'être assimilés. La peur de tout perdre, ses libertés, sa langue, sa culture, ses droits et son travail. C’est notre réalité depuis plus de trois cents ans et qui la nie ne fait que la preuve de sa fantastique inculture.

Le régime libéral honteux des quinze dernières années, qui a abusé, volé, ridiculisé et méprisé les Québécois de toutes les manières inimaginables, sans même parler de ce qu'ils ont fait aux Premières Nations, a accouché de tous les Pierre Dion de la société québécoise.

Ces gens, harcelés nuit et jour par les nouvelles d’attentats, d’histoires de crimes d’honneur, de revendications de l’EI, par toute la saga des accommodements raisonnables, de l’immigration illégale, ainsi que par les provocations répétées et inouïes de certains membres très actifs de la classe politique, des communautés culturelles et des groupes autoproclamés antifascistes, n’ont que les réseaux sociaux pour s’exprimer ou pour répondre.

Car tous les Pierre Dion sont d’abord des gens qui se sentent laissés à eux-mêmes et qui ne se voient pas d’autre choix que de prendre « les grands moyens » pour se faire entendre et respecter.

Pour le meilleur et visiblement pour le très pire.

L’ironie sordide, ici, c’est que, si ça part d'une volonté ultra maladroite de protection, ces gens donnent surtout systématiquement l’avantage à tous ceux qu’ils veulent tant dénoncer dans l’opinion publique, en plus de causer un tort immense au tissu social, tant chez les Québécois que chez tous ceux qui arrivent ici pour y vivre en paix et en sécurité.

Ils deviennent, assurément malgré eux, par la réputation dégueulasse qu’ils nous collent, les nouveaux collaborateurs des adversaires du Québec. Et les plus tristement efficaces.

C’est une quadruple charge qui accable ensuite la majorité qui aura à plaider son innocence. Une majorité qui devra faire des pieds et des mains pour prouver sa bonne volonté et son ouverture. Quitte à se bâillonner elle-même, à faire des courbettes indignes et à fermer les yeux sur les réelles réalités qui nous incombent.

Je dis ça comme ça, mais si les agissements puérils et irréfléchis de certains Québécois sont suffisants pour réclamer une journée nationale contre l’islamophobie, à quand une journée contre la québécophobie, en réparation des propos et des actes du gouvernement canadien et de ses tenants aux « peurs irrationnelles » tout aussi ouvertement affichées à notre égard?