Les Red Wings gâchent les débuts de Jake Muzzin

Les Red Wings de Detroit ont trouvé le moyen de gâcher les débuts du défenseur Jake Muzzin avec les Maple Leafs de Toronto, puisqu’ils l’ont emporté 3 à 2 en prolongation, vendredi soir, au Little Caesars Arena.

C’est Danny DeKeyser qui a tranché le débat en surtemps. Il s’agissait seulement d’un deuxième filet pour le défenseur en 2018-2019. Les autres marqueurs des vainqueurs ont été Gustav Nyquist et Dylan Larkin.

Muzzin patinait pour la première fois dans l’uniforme des Maple Leafs, lui qui a été acquis par la formation torontoise lundi. L’arrière de 29 ans a été utilisé pendant un peu plus de 18 minutes et a bloqué deux lancers. Il a été le troisième défenseur le plus utilisé par Mike Babcock.

Offensivement, les Leafs ont été menés par Patrick Marleau et Auston Matthews, qui ont tous les deux amassé un but et une mention d’aide.

Devant les filets, Jimmy Howard a fait face à 21 lancers dans la victoire, alors que Frederik Anderson a reçu 33 tirs dans la défaite.