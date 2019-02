Lutter contre la mauvaise haleine de vos protégés

Votre animal de compagnie a-t-il mauvaise haleine ? Un peu ? Beaucoup ? Parfois ? Tout le temps ? Suffisamment pour vous déranger ? Et que faites-vous à ce propos ? Avez-vous consulté votre médecin vétérinaire ? L’Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ) en pratique des petits animaux a tout récemment réalisé un sondage à cet effet.

Ce sondage a été effectué en ligne auprès de la clientèle vétérinaire en ce début d’année. Au total, 1450 Québécois propriétaires de chiens et de chats ont répondu à cette consultation et les résultats, fort révélateurs et intéressants, nous permettent de voir si on est... dans la bonne moyenne !

Mauvaise haleine

Est-ce que votre animal a mauvaise haleine ? Si c’est le cas, est-ce tout le temps ou à l’occasion ? Près de la moitié des répondants (49 %) ont affirmé que leur chien adulte avait parfois mauvaise haleine tandis que 17 % d’entre eux affirmaient que leur chien avait toujours mauvaise haleine. Chez les propriétaires de chats, 36 % d’entre eux ont répondu que leur chat avait parfois mauvaise haleine contre 8 % qui avouaient qu’il avait toujours mauvaise haleine. Ces chiffrent augmentent pour les animaux âgés de plus de 10 ans. Ainsi donc, plus du quart des répondants (28 %) avouent que leur chien plus âgé a toujours mauvaise haleine. Êtes-vous de ce nombre ?

La mauvaise haleine est, la plupart du temps, un signe de maladies bucco-dentaires chez les animaux. Ces maladies sont le résultat de l’accumulation de tartre dentaire au fil du temps sur les dents et sous les gencives et sont souvent douloureuses.

Tartre dentaire

Il y a des moyens de diminuer l’accumulation de tartre dentaire et de prévenir ces maladies et votre médecin vétérinaire peut vous conseiller à ce propos. Mais vous... Que faites-vous pour les dents de votre animal ? Les brossez-vous comme votre médecin vétérinaire le recommande ? Si c’est le cas, le faites-vous tous les jours ou seulement de temps à autre ? Lui donnez-vous de la nourriture spécialement conçue contre le tartre ? Voyons ce que révèle le sondage au niveau des habitudes des propriétaires d’animaux :

Le brossage quotidien des dents est le moyen le plus efficace de diminuer l’accumulation du tartre et de ralentir l’apparition des maladies bucco-dentaires. Pourtant, seulement 3 % des propriétaires de chiens et 1 % des propriétaires de chats qui ont répondu au sondage le font chaque jour ! Ces personnes méritent une médaille et sont des oiseaux rares ! La majorité des propriétaires de chiens (53 %) et 80 % des propriétaires de chats ne le font jamais. Tous les autres propriétaires de chiens ont répondu le faire quelques fois par semaine (17 %) ou seulement quelques fois par mois (12 %) ou par année (14 %).

Un autre excellent moyen de ralentir l’accumulation du tartre dentaire et des problèmes qui s’ensuivent est de nourrir l’animal de compagnie principalement avec une nourriture vétérinaire spécialisée pour la santé dentaire. Le faites-vous ? Selon le sondage, 18 % des propriétaires de chiens et 25 % des propriétaires de chats achètent une nourriture spécialement conçue pour ralentir le développement de tartre.

Il est souvent recommandé de procéder à un détartrage chez les chats et les chiens, car le tartre finit éventuellement par s’accumuler, un jour ou l’autre, malgré tout. Le sondage indique que 54 % des chiens de plus de 10 ans ont eu au moins un détartrage contre seulement 17 % des chats. D’autres moyens de prévention existent et peuvent être envisagés chez les animaux et votre vétérinaire pourra vous conseiller adéquatement à ce sujet.

► Pour lire tous les résultats du sondage de l’AMVQ, rendez-vous sur le site internet amvq.quebec