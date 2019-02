Métier: Faussaire

Imaginez : l’histoire d’un expert en faux papiers pendant la Résistance et qui continuera son travail de faussaire après la Libération en aidant les rescapés des camps, les combattants du FLN, les révolutionnaires d’Amérique du Sud, les opposants aux dictateurs d’Espagne, du Portugal et de Grèce, tout cela raconté par sa fille qui a recueilli ses propos pour mieux connaître qui fut son père.

Adolfo Kaminsky, né en Argentine de parents russes et de religion juive, a émigré en France avec sa famille. C’était avant l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne, en 1938. Arrivent les premières rafles dans la France occupée, et les premières exécutions. La famille Kaminsky n’est pas épargnée et elle sera emmenée dans le camp de Drancy en attendant d’être envoyée dans les camps de la mort, en Allemagne. Mais grâce à leur nationalité argentine, les Kaminsky seront momentanément épargnés, le temps de fuir et de se disperser.

Résistance

À peine âgé de dix-sept ans, Adolfo commence à travailler pour la Résistance, en mettant à profit ses connaissances en teintures et en encres. « Les encres indélébiles, ça n’existe pas, tout peut s’effacer », dira-t-il à son premier contact venu le recruter. Il deviendra le meilleur faussaire de la Résistance, car pour lui, rien n’est infalsifiable. Malgré son jeune âge, il a compris que « sans papier, on est condamné à l’immobilité ».

Un jour, il apprend que les nazis préparent une grande rafle en arrêtant trois cents enfants juifs en région parisienne. Avec les noms et les adresses des enfants, Adolfo doit fabriquer les papiers nécessaires pour sauver ces enfants : cartes d’alimentation, certificats de baptême, actes de naissance, plus les cartes d’identité des passeurs, leurs ordres de mission et les laissez-passer collectifs. Plus de neuf cents documents différents. Ça représente beaucoup de papier vierge, beaucoup d’encre, beaucoup de sceaux divers, beaucoup d’écritures stylisées. Sa petite équipe a trois jours pour livrer la marchandise.

Le chimiste faussaire peut reproduire les filigranes d’impression et les tampons en relief, décolorer l’encre sur les papiers anciens sans endommager la couleur du vieillissement du papier, et donner à un papier neuf l’apparence d’un papier ancien. Mais avec l’arrivée de nouvelles technologies, il devra suivre rapidement un cours de photogravure. Pendant ce temps, les réseaux de résistants tombent les uns après les autres. Tortures, exécutions, déportations.

Peu avant la fin de la guerre, Adolfo sera recruté par le service d’espionnage et de contre-espionnage de l’armée française. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, il deviendra faussaire d’État et fabriquera de faux papiers allemands pour les agents doubles qui seront parachutés en Allemagne.

Pacifiste indépendant

À la Libération, il refuse de se mettre au service d’une autre guerre, en Indochine cette fois, une guerre coloniale. Il œuvrera plutôt à la relocalisation des milliers de réfugiés de guerre et rescapés des camps. Il a toujours en sa possession son mini laboratoire, avec papiers vierges et encres de différentes couleurs. Il redevient donc un clandestin, travaillant de nouveau dans l’ombre, transgressant les lois du pays.

Humaniste indéfectible, il joindra le réseau Jeanson en aide au FLN algérien. Il réussira même à falsifier le passeport suisse, réputé être inimitable. Puis, comme la France tarde à accorder l’indépendance à l’Algérie, Adolfo reçoit l’ordre « d’inonder la France de fausse monnaie pour déstabiliser l’économie du pays ». Ce chantage économique lui plaisait, lui le pacifiste.

Après l’indépendance de l’Algérie, Adolfo est de nouveau sollicité. Les révolutionnaires d’Amérique du Sud ont besoin de son expertise, à travers le réseau Curiel. Puis ce sera au tour des Grecs victimes de la dictature des colonels, puis des révolutionnaires de colonies africaines, y compris l’Afrique du Sud.

Adolfo Kaminsky a consacré trente ans de sa vie à aider à sa façon les résistants et les révolutionnaires. Un jour, il a décidé d’arrêter parce qu’il était devenu trop connu et risquait la prison et l’expulsion.