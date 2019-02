Pas de libido... peut-être trop de boulot?

La combinaison fatigue et libido n’est certes pas la meilleure en ce qui concerne la vie sexuelle. Mais est-ce que la présomption du désert érotique est nécessairement une fatalité lorsque ces ingrédients sont réunis ? Est-il vrai qu’un surplus de fatigue, qu’un trop-plein de préoccupations sont suffisants pour mettre à plat ce désir tant attendu, tant recherché ? Réflexions et conseils...

Peu de temps pour se déposer, peu de temps pour profiter ! Les horaires flexibles, la difficulté à faire une coupure entre le temps boulot et le temps perso (travail à la maison, ouverture de dossiers une fois les enfants couchés, se connecter après le souper, très tôt en se levant...) rendent cette séparation difficile. « Les individus n’arrivent plus à lâcher prise [...]. On leur en demande de plus en plus, mais ils sont souvent eux-mêmes compulsifs avec le travail, de plus en plus connectés, même en vacances ! Si l’on veut sauver la libido, il faut faire des arbitrages, dégager du temps pour soi. Peut-être travailler différemment, moins et mieux », affirme Jean-Claude Delgènes, directeur général de Technologia, qui a commandité l’étude (cabinet d’expertise spécialisé dans les risques psychosociaux). « L’emprise du travail et son pouvoir symbolique sur la vie sexuelle et amoureuse ne font que s’aggraver.1 »