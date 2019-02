Patinage de vitesse : Laurent Dubreuil à 0,05 seconde du bronze au 500 m

Une pause et un retour aux sources, voilà ce qu’il fallait à Laurent Dubreuil pour entamer la deuxième moitié de sa saison du bon pied. Le spécialiste de la longue piste est passé tout près de monter sur le podium au 500 m de la Coupe du monde d’Hamar, samedi.

Le patineur de vitesse a stoppé le chrono à 34,812 s. Il a accusé un retard de 0,16 seconde sur le médaillé d’or, le Russe Pavel Kulizhnikov, et de 0,05 seconde sur le troisième, le Néerlandais Dai Dai Ntab.

«C’était évident que, ce qui me manquait [avant les Fêtes], c’était de la force. J’ai fait un gros bloc d’entraînement à la fin décembre et deux semaines plus tard, j’ai réalisé mon meilleur temps à vie au 500 m à Calgary. J’ai atteint un niveau plus haut que ce que j’avais réussi jusqu’à maintenant. J’ai poursuivi mes entraînements et aujourd’hui [samedi], je suis cinquième avec une course qui était loin d’être parfaite. Je suis content, mais j’ai l’impression d’avoir laissé la victoire sur la glace», a expliqué le Lévisien.

C’est la deuxième fois cette saison que l’athlète de 26 ans prend le cinquième rang à cette épreuve. À sa première Coupe du monde en novembre, Dubreuil avait fini à égalité avec l’Allemand Nico Ihle à Obihiro.

L’asthme sous surveillance

De retour sur la ligne de départ pour le 1000 m, le Québécois a fait face à un autre défi: son asthme. Laurent Dubreuil a fait savoir qu’il a été un peu malade dans les deux dernières semaines et que son asthme était moyennement en contrôle ces derniers temps.

«Si j’avais forcé, j’aurais pu avoir un très bon résultat, mais je suis à six jours de mon 500 m des Championnats du monde par distance individuelle, ma course la plus importante. Donc, considérant que j’ai fait un peu d’asthme après mon 500 m, me taper une crise pour un 1000 m ça pourrait vraiment nuire à mes chances la semaine prochaine et pour celles du 500 m de dimanche», a-t-il dit, lui qui a fini 17e en 1 min11,057 s.