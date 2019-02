Chef pâtissier pour les quelque 1100 employés de la mine Raglan, dans le Grand Nord, un trentenaire de Québec mène aussi une carrière d’artiste peintre lorsqu’il regagne le sud. Ses toiles se vendent désormais aux quatre coins du globe.

Depuis 14 ans, Louis Turmel parcourt les 1600 kilomètres qui séparent Québec de Katinniq, au Nunavik, pour aller travailler dans les cuisines de l’imposante communauté de la mine de nickel, qui s’étend sur plus de 70 kilomètres.

Le cuisinier de 34 ans travaille ainsi près de 12 heures par jour, pendant trois semaines consécutives. Il revient ensuite deux semaines à Québec.

Le travail dans le Nord comporte toutefois son lot de difficultés.

Photo courtoisie Louis Turmel

Pâtissier

« L’isolement, c’est le plus difficile. Ça prend quand même un bon moral pour travailler dans le Nord parce qu’on manque souvent des moments importants, comme Noël, le jour de l’An, des mariages, des baptêmes, la fête d’une conjointe. »

« En même temps, c’est aussi ce qui me permet d’avoir mes projets à Québec », admet-il.

Des fourneaux aux pinceaux

Une fois son quart de travail nordique terminé, il troque les fourneaux pour les pinceaux.

Avec le nom d’artiste Berko, le peintre autodidacte crée différents « portraits contemporains » de personnalités connues : Marilyn Monroe, Frank Sinatra, Anthony Bourdain et John Lennon, pour ne nommer que ceux-là. Cela a forgé sa marque au fil des ans.

Depuis quelques années, ses œuvres se sont notamment vendues à Dubaï, à Londres, en Turquie, en France et aux États-Unis.

Personnalités influentes

Même si ses tableaux ne sont pas encore exposés en galeries (un projet qui ne saurait toutefois tarder) M. Turmel jouit d’une grande popularité sur les médias sociaux.

« Disons que ça [sa popularité] a fait un boom sans que je m’en attende », dit-il.

Récemment, le célèbre chef cuisinier anglais Marco Pierre White, qui a notamment enseigné au populaire Gordon Ramsay, a partagé une de ses œuvres sur son compte Instagram.

Une publication qui a été « aimée » par plus de 7200 personnes sur le compte du chef londonien.

« C’est clair que, dans ces moments-là, ça me donne plus d’abonnés et peut-être même que ça m’apportera des ventes à Londres », dit-il.

D’autres personnalités influentes ont aussi contribué à le propulser sur internet en partageant son travail, dont l’homme d’affaires Nicolas Duvernois et le défunt et réputé chef français Paul Bocuse.

Ce qu’il aime le plus

La flexibilité de l’horaire, qui lui permet de mener ses deux carrières simultanément.

Ce qu’il aime le moins